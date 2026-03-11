मुजफ्फरपुर में तंबुओं में 200 संदिग्ध, बांग्लादेशी-रोहिंग्या होने का शक; गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा

ये लोग तंबू में रहकर कचरा आदि चुनकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बीएमपी-6 के पास खाली प्लॉट का मालिक प्रत्येक तंबू के लिए किराया भी ले रहा है। विशेष शाखा की गोपनीय रिपोर्ट में मिठनपुरा और बेला इलाके में रह रहे इन परिवारों के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई गई थी।

बिहार के मुजफ्फरपुर में शहर के बीएमपी-6 के समीप कन्हौली मोहल्ला में एक खाली प्लाट और धिरनपट्टी में श्यामनंदन सहाय कॉलेज के पास सड़क किनारे करीब 40 तंबुओं में दो सौ संदिग्धों का डेरा है। इनके विदेशी होने की आशंका है। विशेष शाखा की रिपोर्ट पर सीआईडी कमजोर वर्ग के डीएसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी ने इसकी जांच की। सीआईडी के डीएसपी ने इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी एसएसपी कार्यालय में सौंप दी है। पुलिस की छानबीन व पूछताछ के तंबू में रह रहे लोगों ने खुद को असम के बारपेटा का रहने वाला बताया है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि, वे अपना शिनाख्ती कार्ड पेश नहीं कर पाए हैं।

ये लोग तंबू में रहकर कचरा आदि चुनकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बीएमपी-6 के पास खाली प्लॉट का मालिक प्रत्येक तंबू के लिए किराया भी ले रहा है। विशेष शाखा की गोपनीय रिपोर्ट में मिठनपुरा और बेला इलाके में रह रहे इन परिवारों के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई गई थी। विशेष शाखा की इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय ने जिला पुलिस को मामले की छानबीन का निर्देश दिया था। इसके लिए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया था। इसमें सीआईडी डीएसपी के अलावा तीन इंस्पेक्टर व एसआई को शामिल किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई मुख्यालय के निर्देश पर की जाएगी।

पूर्व में पकड़े जा चुके हैं अफगानी व चीनी नागरिक नेपाल बॉर्डर के समीप का जिला होने के कारण मुजफ्फरपुर में विदेशी नागरिकों के घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। घुसपैठ कर भारत में आए कई अफगानी, चीनी आदि नागरिकों को पूर्व में पकड़ा भी जा चुका है। मुजफ्फरपुर के होटल में भी घुसपैठ करके आने वाले विदेशी नागरिक ठहरते रहे हैं। इसको लेकर शहर के कई थानों में केस भी दर्ज है।

अफगानी नागरिकों के पास से आवासीय प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड तक जब्त किए गए थे। इस तरह घुसपैठ के बाद भारतीय नागरिकता से जुड़े कागजात बनाने का खेल भी पूर्व में मुजफ्फरपुर में पकड़ में आ चुका है।