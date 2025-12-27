नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पंजाब के 2 हार्वेस्टर चालक गिरफ्तार, धान कटनी के लिए बिहार आए थे

संक्षेप: रोहतास जिले के सिलारी गांव में नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने पंजाब के दो हार्वेस्टर चालकों को गिरफ्तार किया है। दोनों धान कटनी के लिए बिहार आए थे। पुलिस इस पंजाब से आए समूह के 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान की है।

रोहतास जिले के थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में दुष्कर्म के आरोप में पंजाब के दो हार्वेस्टर चालकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलजीत सिंह (उम्र 22 वर्ष), पिता चरण सिंह तथा कुलवंत सिंह (उम्र 32 वर्ष), पिता सतनाम सिंह के रूप में की गई है। दोनों आरोपित पंजाब के उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र स्थित रंगोलिया गांव के बताए जा रहे हैं।

थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने बताया कि पहले इस ग्रुप के सभी आठ सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन इस कांड मे दो लोगों की पहचान पीड़िता ने की है।जानकारी के अनुसार बलजीत सिंह और कुलवंत सिंह पंजाब से हार्वेस्टर लेकर धान कटनी के लिए सिलारी गांव पहुंचे थे। इसी दौरान हार्वेस्टर चालक को एक किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया।