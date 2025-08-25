बिहार के 2 सरकारी शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार, सैनिक स्कूल के भी शिक्षक का नाम

शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले बिहार के तीन शिक्षकों का नाम इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इन शिक्षकों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी।

बिहार के सरकारी स्कूलों के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। देश भर से चुने गए 46 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 5 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार देंगी। बिहार के दो शिक्षकों में ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सुपौल के शिक्षक दिलीप कुमार और प्राथमिक विद्यालय सुहागी किशनगंज की शिक्षिका कुमारी निधि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयनित हुए हैं। बिहार से 6 शिक्षकों के नाम पुरस्कार के लिए भेजा गया था। इसमें दो का चयन किया गया है।

दूसरी और बिहार स्थित सैनिक स्कूल नालंदा के शिक्षक डॉ. प्रमोद कुमार भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। पुरस्कार समारोह में शिक्षकों को 50 हजार रुपये की नकद राशि, एक मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इन शिक्षकों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी।