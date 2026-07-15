छपरा से भागीं दो बहनों में से एक का शव महाराष्ट्रा में मिला, फेसबुक पर दोस्ती के बाद गई थीं

महाराष्ट्रा पुलिस से सूचना मिलते ही लड़कियोंं के परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। परिवार के लोग महाराष्ट्रा के रवाना हो गए हैं। दूसरी बहन की सुरक्षित वापसी के लिए परिजन परेशान हैं।

Bihar Crime News: बिहार के छपरा से लगभग चार माह पहले घर से रहस्यमय ढंग से लापता हुई मांझी की दो सगी बहनों में एक का शव महाराष्ट्र पुलिस ने बरामद किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आठपड़ी थाना प्रभारी ने फोन पर मांझी थानाध्यक्ष बिनोद कुमार को शव मिलने की सूचना दी। महाराष्ट्रा पुलिस से सूचना मिलते ही लड़कियोंं के परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। परिवार के लोग महाराष्ट्रा के रवाना हो गए हैं। दूसरी बहन की सुरक्षित वापसी के लिए परिजन परेशान हैं।

फेसबुक पर दोस्ती और फिर दोस्त से मिलने के लिए लंबी यात्रा पर लड़की घर से निकल गई। साथ में अपनी बहन को ले गई। जानकारी के अनुसार 21 मार्च को मांझी की 16 और 14 वर्ष की दो बहनें लापता हो गई थीं। इनमें से 14 वर्षीया किशोरी का शव बरामद हुआ है। मौत की खबर के बाद मांझी पुलिस परिजनों के साथ महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल सांगली के आठपड़ी थाने में किशोरी का शव रखा हुआ है। वहां उसकी बड़ी बहन भी मौजूद है।

इलाके में चर्चा है कि फेसबुक पर किसी युवक से दोस्ती के बाद दोनों घर से निकली थीं। बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले कथित तौर पर फेबुकिया दोस्त ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद प्रिया ने भी अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर की बेटी से मिलने के लिए परिजन घर से निकल गए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।