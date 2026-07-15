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छपरा से भागीं दो बहनों में से एक का शव महाराष्ट्रा में मिला, फेसबुक पर दोस्ती के बाद गई थीं

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्रा पुलिस से सूचना मिलते ही लड़कियोंं के परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। परिवार के लोग महाराष्ट्रा के रवाना हो गए हैं। दूसरी बहन की सुरक्षित वापसी के लिए परिजन परेशान हैं।

छपरा से भागीं दो बहनों में से एक का शव महाराष्ट्रा में मिला, फेसबुक पर दोस्ती के बाद गई थीं

Bihar Crime News: बिहार के छपरा से लगभग चार माह पहले घर से रहस्यमय ढंग से लापता हुई मांझी की दो सगी बहनों में एक का शव महाराष्ट्र पुलिस ने बरामद किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आठपड़ी थाना प्रभारी ने फोन पर मांझी थानाध्यक्ष बिनोद कुमार को शव मिलने की सूचना दी। महाराष्ट्रा पुलिस से सूचना मिलते ही लड़कियोंं के परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। परिवार के लोग महाराष्ट्रा के रवाना हो गए हैं। दूसरी बहन की सुरक्षित वापसी के लिए परिजन परेशान हैं।

फेसबुक पर दोस्ती और फिर दोस्त से मिलने के लिए लंबी यात्रा पर लड़की घर से निकल गई। साथ में अपनी बहन को ले गई। जानकारी के अनुसार 21 मार्च को मांझी की 16 और 14 वर्ष की दो बहनें लापता हो गई थीं। इनमें से 14 वर्षीया किशोरी का शव बरामद हुआ है। मौत की खबर के बाद मांझी पुलिस परिजनों के साथ महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल सांगली के आठपड़ी थाने में किशोरी का शव रखा हुआ है। वहां उसकी बड़ी बहन भी मौजूद है।

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इलाके में चर्चा है कि फेसबुक पर किसी युवक से दोस्ती के बाद दोनों घर से निकली थीं। बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले कथित तौर पर फेबुकिया दोस्त ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद प्रिया ने भी अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर की बेटी से मिलने के लिए परिजन घर से निकल गए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

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बिहार में सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद युवा पीढ़ी के लापता होने या की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ऐसी घटनाओं में अक्सर लड़कियां गलत लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। वे गलत हाथों में फंसकर अप्रत्याशित परिस्थितियों की शिकार हो जाती हैं। अक्सर पुलिस घर से भागी लड़कियों की तलाश भी नहीं कर पाती और थक कर बैठ जाती है। माता, पिता, संबंधि सभी चिंता में रहते हैं कि कब घर लौटें। कई बार उनका इंतजार अंतहीन हो जाता है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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