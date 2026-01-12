Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newstwo girls forcibly showed obscene video in anganwadi munger four arrested
आंगनबाड़ी में दो बच्चियों को दिखलाया अश्लील वीडियो, विरोध करने पर पिता को पीटा

आंगनबाड़ी में दो बच्चियों को दिखलाया अश्लील वीडियो, विरोध करने पर पिता को पीटा

संक्षेप:

Jan 12, 2026 09:44 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, जमालपुर, मुंगेर
बिहार के मुंगेर जिले में आदर्श थाना जमालपुर के दौलतपुर स्थित एक आंगनबाड़ी में दो बच्चियों को बहला-फुसलाकर अश्लील वीडियो दिखाने और विरोध करने पर हुई मारपीट घटना में पुलिस ने चार आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में छोटी दौलतपुर निवासी राम बहादुर मंडल सहित उनके पुत्र रूपम कुमार उर्फ प्रीतम, चंदन कुमार और बेचन कुमार है। इससे पूर्व बच्चियों की मां ने थाने में आवेदन देकर चारों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करायी थी।

उन्होंने बताया कि मेरी दो पुत्री नाबालिग को पांच दिन पूर्व बहला फुसलाकर आंगनबाड़ी ले गए थे। वहां अश्लील वीडियो दिखाया गया। दोनों पुत्री किसी तरह वहां से भाग गयी, लेकिन डर से घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन जब भनक मिली तो पूरी घटना बताया। इस घटना की जानकारी मिलने पर आरोपियों के घर जाकर इसका विरोध जताया।

इस दौरान आरोपी गाली-गलौज करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में चिख-चिल्लाहट सुनकर मेरे पति व देवर भी पहुंचे। इन लोगों को देखकर आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडा से प्रहार करने लगे। इससे मेरे पति के सिर डंडा लगने से फट गया। वहीं देवर बुरी तरह घायल हो गए।एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है। एसआई यशोदा कुमारी के नेतृत्व में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Munger News Bihar Crime News Bihar Crime अन्य..
