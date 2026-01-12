आंगनबाड़ी में दो बच्चियों को दिखलाया अश्लील वीडियो, विरोध करने पर पिता को पीटा
बिहार के मुंगेर जिले में आदर्श थाना जमालपुर के दौलतपुर स्थित एक आंगनबाड़ी में दो बच्चियों को बहला-फुसलाकर अश्लील वीडियो दिखाने और विरोध करने पर हुई मारपीट घटना में पुलिस ने चार आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में छोटी दौलतपुर निवासी राम बहादुर मंडल सहित उनके पुत्र रूपम कुमार उर्फ प्रीतम, चंदन कुमार और बेचन कुमार है। इससे पूर्व बच्चियों की मां ने थाने में आवेदन देकर चारों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करायी थी।
उन्होंने बताया कि मेरी दो पुत्री नाबालिग को पांच दिन पूर्व बहला फुसलाकर आंगनबाड़ी ले गए थे। वहां अश्लील वीडियो दिखाया गया। दोनों पुत्री किसी तरह वहां से भाग गयी, लेकिन डर से घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन जब भनक मिली तो पूरी घटना बताया। इस घटना की जानकारी मिलने पर आरोपियों के घर जाकर इसका विरोध जताया।
इस दौरान आरोपी गाली-गलौज करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में चिख-चिल्लाहट सुनकर मेरे पति व देवर भी पहुंचे। इन लोगों को देखकर आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडा से प्रहार करने लगे। इससे मेरे पति के सिर डंडा लगने से फट गया। वहीं देवर बुरी तरह घायल हो गए।एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है। एसआई यशोदा कुमारी के नेतृत्व में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है।