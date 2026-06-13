Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने पहुंचीं दो सहेलियां, महिला कर्मी पर छिड़का नशीला स्प्रे; दुकानदार ने शटर गिराकर पकड़ा

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Bihar Crime News: पटना के दीघा में दो सहेलियों ने एक ज्वेलरी शॉप में महिला कर्मी पर नशीला स्प्रे छिड़ककर लूट का प्रयास किया। दुकानदार ने सूझबूझ से शटर गिराकर दोनों को दबोच लिया।

Bihar Crime News: राजधानी पटना में अपराध का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों के साथ-साथ पुलिस महकमे को भी सकते में डाल दिया है। अब तक लूटपाट और छिनतई की वारदातों में सिर्फ लड़कों या पुरुषों के शामिल होने की खबरें आती थीं, लेकिन दीघा थाने के कुर्जी पुल के पास स्थित 'मां वैष्णो ज्वेलर्स' में दो किशोरियों ने मिलकर दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़कियों ने दुकान के भीतर जेवर दिखा रही महिला कर्मचारी के चेहरे पर अचानक नशीला स्प्रे छिड़ककर आभूषण लेकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, दुकान मालिक की सूझबूझ और बहादुरी के कारण यह बड़ी वारदात नाकाम हो गई और दोनों आरोपी लड़कियां पुलिस के हत्थे चढ़ गईं।

इंटर पास सहेलियों ने रची थी साजिश

इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की बैकस्टोरी भी बेहद अजीब है। पुलिस की गिरफ्त में आई दोनों किशोरियों में से एक दानापुर दियारा की रहने वाली है, जबकि दूसरी कुर्जी इलाके की ही निवासी है। दोनों ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की है। इलाके के ही एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़ी गई लड़कियों में से एक का पिता पहले से ही अपराधी है और वह विभिन्न मामलों में अब तक तीन बार जेल की हवा खा चुका है। पूछताछ में किशोरियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस सोने-चीने की दुकान को अपना निशाना बनाने का शॉर्टकट रास्ता चुना।

शाम के वक्त गहने देखने के बहाने दुकान में घुसीं थी

दुकान के मालिक राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे रोजाना की तरह दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी। तभी दोनों लड़कियां वहां आईं और उन्होंने महिला कर्मचारी से पहले टॉप्स और फिर अंगूठी दिखाने को कहा। जैसे ही कर्मचारी जेवर दिखाने लगी, वैसे ही एक किशोरी ने उसके चेहरे पर नशीला स्प्रे मार दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों को तेज घुटन होने लगी। दुकानदार राजेश कुमार ने चिल्लाते हुए काउंटर से बाहर कूदकर दुकान का लोहे का शटर नीचे गिरा दिया। हड़बड़ी में शटर बंद करने के कारण आगे का शीशा भी टूट गया। मौके पर जुटी भीड़ में से एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक किशोरी को बाल पकड़कर दबोच लिया, जबकि दूसरी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। दीघा थाना पुलिस ने मामले में प्रयुक्त नशीला स्प्रे बरामद कर लिया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 70 मजदूरों से भरी बस पलटी, शीशा तोड़कर बचाई जान; GMCH में इलाज जारी
ये भी पढ़ें:माफी हुजूर, थोड़ी सी पी ली है... शराब पीकर गवाही देने कोर्ट पहुंच गया आदमी
ये भी पढ़ें:बिहार के 10 लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।