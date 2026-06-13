पटना में ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने पहुंचीं दो सहेलियां, महिला कर्मी पर छिड़का नशीला स्प्रे; दुकानदार ने शटर गिराकर पकड़ा

पटना में ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने पहुंचीं दो सहेलियां, महिला कर्मी पर छिड़का नशीला स्प्रे; दुकानदार ने शटर गिराकर पकड़ा
Bihar Crime News: पटना के दीघा में दो सहेलियों ने एक ज्वेलरी शॉप में महिला कर्मी पर नशीला स्प्रे छिड़ककर लूट का प्रयास किया। दुकानदार ने सूझबूझ से शटर गिराकर दोनों को दबोच लिया।
Bihar Crime News: राजधानी पटना में अपराध का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों के साथ-साथ पुलिस महकमे को भी सकते में डाल दिया है। अब तक लूटपाट और छिनतई की वारदातों में सिर्फ लड़कों या पुरुषों के शामिल होने की खबरें आती थीं, लेकिन दीघा थाने के कुर्जी पुल के पास स्थित 'मां वैष्णो ज्वेलर्स' में दो किशोरियों ने मिलकर दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़कियों ने दुकान के भीतर जेवर दिखा रही महिला कर्मचारी के चेहरे पर अचानक नशीला स्प्रे छिड़ककर आभूषण लेकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, दुकान मालिक की सूझबूझ और बहादुरी के कारण यह बड़ी वारदात नाकाम हो गई और दोनों आरोपी लड़कियां पुलिस के हत्थे चढ़ गईं।
इंटर पास सहेलियों ने रची थी साजिश
इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की बैकस्टोरी भी बेहद अजीब है। पुलिस की गिरफ्त में आई दोनों किशोरियों में से एक दानापुर दियारा की रहने वाली है, जबकि दूसरी कुर्जी इलाके की ही निवासी है। दोनों ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की है। इलाके के ही एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़ी गई लड़कियों में से एक का पिता पहले से ही अपराधी है और वह विभिन्न मामलों में अब तक तीन बार जेल की हवा खा चुका है। पूछताछ में किशोरियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस सोने-चीने की दुकान को अपना निशाना बनाने का शॉर्टकट रास्ता चुना।
शाम के वक्त गहने देखने के बहाने दुकान में घुसीं थी
दुकान के मालिक राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे रोजाना की तरह दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी। तभी दोनों लड़कियां वहां आईं और उन्होंने महिला कर्मचारी से पहले टॉप्स और फिर अंगूठी दिखाने को कहा। जैसे ही कर्मचारी जेवर दिखाने लगी, वैसे ही एक किशोरी ने उसके चेहरे पर नशीला स्प्रे मार दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों को तेज घुटन होने लगी। दुकानदार राजेश कुमार ने चिल्लाते हुए काउंटर से बाहर कूदकर दुकान का लोहे का शटर नीचे गिरा दिया। हड़बड़ी में शटर बंद करने के कारण आगे का शीशा भी टूट गया। मौके पर जुटी भीड़ में से एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक किशोरी को बाल पकड़कर दबोच लिया, जबकि दूसरी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। दीघा थाना पुलिस ने मामले में प्रयुक्त नशीला स्प्रे बरामद कर लिया है।
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