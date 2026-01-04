दरभंगा में दो दोस्तों का मर्डर; एक को खेत में फेंका, दूसरे को जमीन में दफनाया, न्यू ईयर पर घूमने निकले थे

संक्षेप: दरभंगा में नए साल की पार्टी मनाने के बाद से लापता दो युवकों के शव बरामद मिले हैं। कई दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है। शनिवार को पहला शव खेत में मिला था। वहीं दूसरे युवक के शव को पुलिस ने आज बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने छोटू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या से हड़कंप मच गया। एक का शव खेत में मिला, तो दूसरे का शव आरोपियों ने बगीचे में जमीन में दफ्न कर दिया था। मृतकों की पहचान मन्ना महतो और बादल मंडल के रूप में हुई है। दोनों एक जनवरी को न्यू ईयर पर घर से घूमने निकले थे। इस मामले में एक आरोपी छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसकी निशानदेही पर बादल का शव बरामद हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव की है। जानकारी के मुताबिक कबीरचक निवासी दो दोस्त बादल मंडल व मन्ना महतो एक जनवरी को दोपहर घूमने घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे।

दो जनवरी को बादल के पिता विनोद मंडल एवं अन्य परिजनों ने दोनों की अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में दोपहर को बीएमपी के पास निर्माणाधीन सिक्स लेन सड़क पर बादल की बाइक गिरी हुई मिली। विनोद ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक अपने साथ ले गई। इसके बाद विनोद मंडल ने सदर थाना पहुंचकर अपने पुत्र बादल व उसके दोस्त मन्ना के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी। जिसमें कबीरचक निवासी रितिक व कुमार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी निवासी छोटू कुमार को आरोपित बनाया था।