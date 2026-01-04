Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTwo friends murdered in Darbhanga one body was dumped in a field other was buried in the ground
दरभंगा में दो दोस्तों का मर्डर; एक को खेत में फेंका, दूसरे को जमीन में दफनाया, न्यू ईयर पर घूमने निकले थे

संक्षेप:

दरभंगा में नए साल की पार्टी मनाने के बाद से लापता दो युवकों के शव बरामद मिले हैं। कई दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है। शनिवार को पहला शव खेत में मिला था। वहीं दूसरे युवक के शव को पुलिस ने आज बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने छोटू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

Jan 04, 2026 11:22 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या से हड़कंप मच गया। एक का शव खेत में मिला, तो दूसरे का शव आरोपियों ने बगीचे में जमीन में दफ्न कर दिया था। मृतकों की पहचान मन्ना महतो और बादल मंडल के रूप में हुई है। दोनों एक जनवरी को न्यू ईयर पर घर से घूमने निकले थे। इस मामले में एक आरोपी छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसकी निशानदेही पर बादल का शव बरामद हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव की है। जानकारी के मुताबिक कबीरचक निवासी दो दोस्त बादल मंडल व मन्ना महतो एक जनवरी को दोपहर घूमने घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे।

दो जनवरी को बादल के पिता विनोद मंडल एवं अन्य परिजनों ने दोनों की अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में दोपहर को बीएमपी के पास निर्माणाधीन सिक्स लेन सड़क पर बादल की बाइक गिरी हुई मिली। विनोद ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक अपने साथ ले गई। इसके बाद विनोद मंडल ने सदर थाना पहुंचकर अपने पुत्र बादल व उसके दोस्त मन्ना के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी। जिसमें कबीरचक निवासी रितिक व कुमार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी निवासी छोटू कुमार को आरोपित बनाया था।

दर्ज प्राथमिक के अनुसार बादल का छोटू व रितिक से किसी बात का विवाद चल रहा था। बादल के पिता का आरोप है कि एक जनवरी की शाम भी दोनों ने बादल को फोन कर गाली-गलौज की थी। साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। शुक्रवार की शाम पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच शनिवार की दोपहर लापता मन्ना का शव बीएमपी के पास खेत में मिला, वहीं बादल का शव एक बगीचे में जमीन में दफ्न मिला। सदर SDPO राजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि 1 जनवरी की रात पार्टी के दौरान आपसी विवाद बढ़ गया था। इसी विवाद में कई दोस्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी