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फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों की मौत; करंट लगने से एक साथ गई दोनों की जान, परिवार में मातम

By sandeep
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बरियारपुर (मुंगेर)
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मुंगेर के बरियारपुर के रतनपुर गांव में बिजली का तार ठीक करते समय करंट लगने से बचपन के दो दोस्त पंकज कुमार साह और अमन कुमार की मौत हो गई। फ्रेंडशिप डे पर हुए इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। दोनों सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी।

फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों की मौत
फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों की मौत

मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर गांव में फ्रेंडशिप डे के दिन एक दर्दनाक हादसे में दो बचपन के दोस्तों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान रतनपुर निवासी पंकज कुमार साह और अमन कुमार के रूप में हुई है। दोनों मंदिर के समीप बिजली लाइन में आई खराबी को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि पंकज और अमन बचपन के दोस्त होने के साथ गोतिया भी थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। विडंबना यह रही कि फ्रेंडशिप डे पर ही दोनों दोस्तों की एक साथ मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत

हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। अमन कुमार शनिवार शाम ही ड्यूटी से घर लौटे थे। उनकी शादी दो वर्ष पहले खगड़िया जिले की रुचि देवी से हुई थी। वहीं पंकज कुमार साह अपने पीछे पत्नी अदिति कुमारी और दो बेटियां—पांच वर्षीय पीहू और तीन वर्षीय शान्वी—को छोड़ गए हैं। दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमन के पिता राजकुमार साह ने बिलखते हुए बताया कि रविवार सुबह अमन उनके लिए खेत में नाश्ता लेकर आया था। उन्होंने बेटे से खेत में ही रुकने को कहा था, लेकिन किसी जरूरी काम का हवाला देकर वह घर लौट गया। कुछ देर बाद उसके हादसे का शिकार होने की सूचना मिली। उन्होंने कहा, “अगर मेरा बेटा खेत में ही रुक जाता तो आज जिंदा होता।”

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सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे दोनों दोस्त

ग्रामीणों के अनुसार, पंकज और अमन केवल अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते थे। गांव के नाई पोखर की सफाई, गलियों की स्वच्छता, पोखर के सौंदर्यीकरण और अन्य जनहित के कार्यों में दोनों सक्रिय रहते थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में मातम पसरा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण दोनों परिवारों के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों की एक साथ हुई मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है।

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