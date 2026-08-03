फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों की मौत; करंट लगने से एक साथ गई दोनों की जान, परिवार में मातम

मुंगेर के बरियारपुर के रतनपुर गांव में बिजली का तार ठीक करते समय करंट लगने से बचपन के दो दोस्त पंकज कुमार साह और अमन कुमार की मौत हो गई। फ्रेंडशिप डे पर हुए इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। दोनों सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी।

मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर गांव में फ्रेंडशिप डे के दिन एक दर्दनाक हादसे में दो बचपन के दोस्तों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान रतनपुर निवासी पंकज कुमार साह और अमन कुमार के रूप में हुई है। दोनों मंदिर के समीप बिजली लाइन में आई खराबी को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि पंकज और अमन बचपन के दोस्त होने के साथ गोतिया भी थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। विडंबना यह रही कि फ्रेंडशिप डे पर ही दोनों दोस्तों की एक साथ मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। अमन कुमार शनिवार शाम ही ड्यूटी से घर लौटे थे। उनकी शादी दो वर्ष पहले खगड़िया जिले की रुचि देवी से हुई थी। वहीं पंकज कुमार साह अपने पीछे पत्नी अदिति कुमारी और दो बेटियां—पांच वर्षीय पीहू और तीन वर्षीय शान्वी—को छोड़ गए हैं। दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमन के पिता राजकुमार साह ने बिलखते हुए बताया कि रविवार सुबह अमन उनके लिए खेत में नाश्ता लेकर आया था। उन्होंने बेटे से खेत में ही रुकने को कहा था, लेकिन किसी जरूरी काम का हवाला देकर वह घर लौट गया। कुछ देर बाद उसके हादसे का शिकार होने की सूचना मिली। उन्होंने कहा, “अगर मेरा बेटा खेत में ही रुक जाता तो आज जिंदा होता।”