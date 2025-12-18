नीतीश के महिला का नकाब हटाने पर 2 जीरो FIR; किस नेता ने कितना कोसा, सब जान लीजिए

संक्षेप: यह एफआईआर सुमैया राणा ने दर्ज कराया है। इसके अलावा हैरदाबाद की खलिदा परवीन ने लंगर हौज पुलिस स्टेशन में भी सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। खालिद परवीन का आरोप है कि हिजाब हटाने से महिला की लज्जा भंग हुई है।

बिहार में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टरों के चेहरे से हिजाब खींचने का विवाद अभी थम नहीं रहा है। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दो राज्यों में जीरो FIR दर्ज कराया गया है। नीतीश कुमार पर एक एफआईआर लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

यह एफआईआर सुमैया राणा ने दर्ज कराया है। सुमैया राणा शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी है। इसके अलावा बेंगलुरु में एक वकील ने जीरो एफआईआर की मांग की है। ओवैज हुसैन ने यह जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है। ओवैज हुसैन ने महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिजाब विवाद पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राना ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का एक महिला का हिसाब खींचने का वीडियो क्लिप देखकर महिलाओं में बेहद नाराजगी है। सुमैया ने 'पीटीआई वीडियो' से बात करते हुए कहा कि वह खुद भी हिजाब पहनती हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वह चुप नहीं बैठतीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विवाद पर कहा कि उन्हें (नीतीश कुमार) ध्यान रखना चाहिए था।

जमा खान ने किया बचाव बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने हिजाब विवाद पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक युवती के चेहरे से हिजाब हटाते समय ‘‘पितृतुल्य’’ भाव से व्यवहार किया था। सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के दौरान यह घटना घटी थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर पूछे जाने पर खान ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री संभवतः उस युवती के पिता से भी अधिक उम्र के हैं। मेरी भी एक बेटी है और मैं यह महसूस कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री ने किस पितृतुल्य स्नेह के भाव से ऐसा किया।”

उमर अब्दुल्ला क्या बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने इस कृत्य को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसी ही एक घटना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती से भी जुड़ी थी। उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर सवाल पूछने पर कहा, "हमने यह पहले भी देखा है। क्या आप भूल गए कि मेरे चुनाव के दौरान, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक मतदान केंद्र के भीतर एक वैध मतदाता का बुर्का नीचे खींच दिया था? यह उसी चीज़ की निरंतरता है। हमने इसे कई साल पहले यहाँ देखा था। वह भी खेदजनक था और यह भी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "एक पुरुष का ऐसा करना कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। यदि मुख्यमंत्री उसे नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते थे, तो वे उसे बस एक तरफ कर सकते थे। लेकिन इस तरह सबके सामने अपमानित करना बहुत गलत बात है।" उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के कार्य लोकतांत्रिक मूल्यों और बुनियादी मानवीय गरिमा को कमजोर करते हैं, खासकर तब जब वे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से होते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि बदल रही होगी। उन्होंने टिप्पणी की, "धीरे-धीरे, नीतीश कुमार की वास्तविकता सामने आ रही है, जिन्हें कभी धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था।"

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के पद पर बने रहने पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत रूप जानती हूं और उनकी प्रशंसक रही हूं, उन्हें एक युवा मुस्लिम महिला का नक़ाब खींचते देखकर मुझे गहरा सदमा लगा है। क्या कोई इसे बढ़ती उम्र से जोड़ेगा या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाली सामान्य घटना कहेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह तथ्य और भी अधिक परेशान करने वाला है कि उनके आसपास के लोगों ने इस भयावह घटना को एक तरह के मनोरंजन के रूप में देखा। नीतीश साहब, शायद अब आपके इस्तीफे का समय आ गया है?’’

गिरिराज सिंह क्या बोले इस पूरे मामले को लेकर जब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने (नीतीश कुमार) ने जो किया उसमें क्या गलत है? उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई नियुक्ति प्तर लेने आया है, तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए? जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता?