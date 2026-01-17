Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTwo female students missing from Bhagalpur eight days ago are still untraceable now SIT will Search them
भागलपुर से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं; अब SIT करेगी तलाश

भागलपुर से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं; अब SIT करेगी तलाश

संक्षेप:

भागलपुर के बबरगंज से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सहेली को संदिग्ध मानकर पूछताछ की है। एसएसपी ने डीएसपी सिटी-2 के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की आशंका पर भी जांच तेज की गई है।

Jan 17, 2026 08:04 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
share Share
Follow Us on

भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुईं दो छात्राओं का आठ दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में छात्राओं की एक सहेली को संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की गई है। पुलिस को आशंका है कि इस घटना के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। जानकारी के अनुसार, दोनों छात्राएं 8 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकली थीं कि उन्हें स्कूल से एडमिट कार्ड लाना है और एक सहेली के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है। इसके बाद से वे घर वापस नहीं लौटीं। बाद में परिजनों को पता चला कि न तो उस दिन स्कूल में एडमिट कार्ड का वितरण हो रहा था और न ही किसी तरह की जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कांड की जांच और कार्रवाई के लिए डीएसपी सिटी-2 राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी में बबरगंज थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार, कांड के अनुसंधान पदाधिकारी और डीआईयू की टीम को शामिल किया गया है। पुलिस छात्राओं की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। इस बीच लापता छात्राओं की ही कक्षा में पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा सामने आई है, जिसने संदिग्ध लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार नीट छात्रा की मौत की उच्चस्तरीय जांच कराएगी,पटना IG डेली अपडेट लेंगे

उसने बताया कि वही लड़की अपने गिरोह के साथ मिलकर दोनों छात्राओं को लापता कराने में शामिल है। छात्रा ने यह भी दावा किया कि सितंबर 2024 में उसे भी अगवा कर उत्तर प्रदेश ले जाया गया था, जहां से वह किसी तरह भागने में सफल हुई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिंदु पर भी जांच कर रही है। शुक्रवार को लापता छात्रा की मां और भाई एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।