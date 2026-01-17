भागलपुर से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं; अब SIT करेगी तलाश

संक्षेप: भागलपुर के बबरगंज से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सहेली को संदिग्ध मानकर पूछताछ की है। एसएसपी ने डीएसपी सिटी-2 के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की आशंका पर भी जांच तेज की गई है।

भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुईं दो छात्राओं का आठ दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में छात्राओं की एक सहेली को संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की गई है। पुलिस को आशंका है कि इस घटना के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। जानकारी के अनुसार, दोनों छात्राएं 8 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकली थीं कि उन्हें स्कूल से एडमिट कार्ड लाना है और एक सहेली के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है। इसके बाद से वे घर वापस नहीं लौटीं। बाद में परिजनों को पता चला कि न तो उस दिन स्कूल में एडमिट कार्ड का वितरण हो रहा था और न ही किसी तरह की जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कांड की जांच और कार्रवाई के लिए डीएसपी सिटी-2 राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी में बबरगंज थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार, कांड के अनुसंधान पदाधिकारी और डीआईयू की टीम को शामिल किया गया है। पुलिस छात्राओं की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। इस बीच लापता छात्राओं की ही कक्षा में पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा सामने आई है, जिसने संदिग्ध लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं।