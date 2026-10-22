इलेक्शन ड्यूटी में कोताही भारी पड़ा, दो महिला सिपाहियों पर एसएसपी ने लिया कड़ा ऐक्शन

डीएसपी जब स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो दो महिला सिपाही गायब मिलीं। उन्होंने अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी थी। लापरवाही के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

मुजफ्फरपुर, प्रसं। बिहार में एमएलसी चुनाव की वोटिंग से पहले मुजफ्फरपुर में दो महिला सिपाहियों पर गाज गिर गई। एसएसपी ने इन दोनों को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों को तिरहुत स्नातक व शिक्षक चुनाव में स्ट्रॉंग रूम के पास तैनात किया गया था। वज्र गृह की सुरक्षा ड्यूटी से गायब रहने पर दो महिला सिपाहियों पर ऐक्शन लिया गया है। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की है।

वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधान परिषद चुनाव-2026 को लेकर एमआईटी कॉलेज स्थित वज्र गृह में मतपेटी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई है। पुलिस लाइन के डीएसपी (रिजर्व) ने वज्र गृह का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सुरक्षा में प्रतिनियुक्त महिला सिपाही लिलम कुमारी एवं प्रीति कुमारी बिना किसी अधिकृत अवकाश अथवा पूर्वानुमति के अपने कर्तव्य स्थल (गार्ड) से अनुपस्थित पाई गईं।

पुलिस की और से बताया गया है कि चुनाव जैसी अतिसंवेदनशील एवं महत्वपूर्ण ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहना वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा अनुशासनहीनता का गंभीर परिचायक है। इसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों महिला सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।

एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि अनुशासनहीनता, मनमानेपन और कर्तव्य में लापरवाही को लेकर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। वज्र गृह की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। शुक्रवार को इसके लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्रम्हपुरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में वज्र गृह बनाया गया है जहां चुनाव के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा। स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है। लेकिन, निरीक्षण के दौरान दो महिला सिपाही ड्यूटी से गायब मिलीं तो उनके खिलाफ एसएसपी ने ऐक्शन ले लिया।