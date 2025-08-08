Two died in Araria Bihar in thunder and lightening बिहार के अररिया में आसमान से बरसी आफत,महिला समेत दो की मौत; तीन बुरी तरह झुलसे, Bihar Hindi News - Hindustan
सभी मृतक और घायल एक ही टोले के रहने वाले हैं। इससे पूर्व ठनका की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे सभी पांच लोगों को ग्रामीणों व परिजनों ने आनन-फानन मे सिकटी सीएचसी ले जाया गया जहां चिकित्सक ने दो को मृत घोषित कर दिया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:49 PM
बिहार के अररिया में धान रोपनी के दौरान शुक्रवार की दोपहर सिकटी प्रखंड के ठेंगापुर पंचायत स्थित सतबेर गांव के बहियार में ठनका की चपेट में आने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी। जबकि इस हादसे में तीन अन्य झुलस गये। सभी झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों की मौत से गांव में मातम पसर गया है

मृतकों में ठेंगापुर पंचायत के वार्ड 13 सतवेर निवासी ज्ञान चंद मंडल उर्फ बबलू मंडल की पत्नी आशा देवी (35 वर्ष) और ब्रह्मदेव मंडल का 22 वर्षीय बेटा भागीरथ मंडल शामिल हैं। वहीं झुलसे लोगों में बलराम मंडल की 14 वर्षीया बेटी पल्लवी कुमारी, ब्रह्मदेव मंडल की 48 वर्षीया बेटी सुगन्धा देवी और नरेश मंडल की 40 वर्षीया पत्नी देवी बुनियाद देवी शामिल हैं। सभी का इलाज चल रहा है। पल्लवी व सुगंधा देवी का सिकटी सीएचसी में जबकि बुनियाद का बाहर इलाज चल रहा है।

सभी मृतक और घायल एक ही टोले के रहने वाले हैं। इससे पूर्व ठनका की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे सभी पांच लोगों को ग्रामीणों व परिजनों ने आनन-फानन मे सिकटी सीएचसी ले जाया गया जहां चिकित्सक ने दो को मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पर पहुंचे बरदाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मोर्य अस्पताल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद दोनो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया।

घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को ये सभी पांचों लोग सतवेर बहियार में धान की रोपनी करने गये थे। दोपहर में रोपनी के दौरान बारिश शुरू हो गयी। फिर अचानक ठनका गिर गया। इसकी चपेट में आने से पांचो झुलस गये। इधर सिकटी सीओ मनीष कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकाशीय बिजली से मौत होने की पुष्टि होगी तो आपदा राहत कोष से चार लाख रुपए उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।