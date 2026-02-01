Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTwo dead bodies found from auto in Kaimur Bihar narcotic drugs found from pocket
खौफनाक: सुनसान जगह खड़ी थी ऑटो, अंदर पड़ी थी दो लाशें, पॉकेट में थीं दिमाग हिला देने वाली पुड़िया

खौफनाक: सुनसान जगह खड़ी थी ऑटो, अंदर पड़ी थी दो लाशें, पॉकेट में थीं दिमाग हिला देने वाली पुड़िया

संक्षेप:

दोनों युवक ऑटो चालक थे। वह शनिवार की सुबह 10 बजे से ही गांव से निकले थे। इसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। रविवार को उनकी लाश मिलीं।

Feb 01, 2026 09:53 pm ISTSudhir Kumar भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
share Share
Follow Us on

बिहार के भभुआ जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के पंची गांव के समीप सड़क किनारे खड़े एक ऑटो से रविवार को कैमूर पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में दो युवकों का शव बरामद किया। मृतक 27 वर्षीय अनिल कुमार राम सोनहन थाना क्षेत्र के बहुअन निवासी वीरेन्द्र राम का पुत्र और 25 वर्षीय सुभाष तिवारी बहुअन गांव के बबन तिवारी का पुत्र बताया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनकी जेब से दिमाग हिला देने वाली पुड़िया और इंजेक्शन मिले।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतक सुभाष तिवारी के चाचा मनोज तिवारी ने बताया कि दोनों युवक ऑटो चालक थे। वह शनिवार की सुबह 10 बजे से ही गांव से निकले थे। इसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह 10 बजे गांव के राहगीरों ने बताया कि दोनों युवकों का शव असराढ़ी गांव के समीप पंची नहर के समीप ऑटो में पाया गया है। दोनों युवकों के शव की बरामदगी की सूचना कैमूर पुलिस व गांव वालों को दी गयी। घटना से बहुअन गांव में दोनों मृत युवकों के परिवार और आसपास में मातमी सन्नाटा पसर गया। दोनों शवों को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ देखी गयी। भीड़ में लोगों द्वारा तरह-तरह की बात करते सुनी गयी। ग्रामीणों का कहना था कि शनिवार की सुबह से दोनों युवक घर से निकले थे और रविवार की सुबह ऑटो से दोनों का शव मिला तो आखिर इस बीच कहां थे।

एसडीपीओ और थानाध्यक्ष ने की जांच पड़ताल

दोनो युवको का शव मिलने की घटना की सूचना पर एसडीपीओ मनोरंजन भारती व सोनहन थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार पंडित पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर जांच शुरु की। पुलिस जांच में मृतकों के पास से मादक पदार्थ हेरोइन की पुड़िया सहित नशे का इंजेक्शन,सिरिंज सहित कई सामान बरामद किया गया। कैमूर पुलिस ने प्रथमदृष्टया दोनों युवकों के मौत का कारण ओवर डोज नशे का सेवन करने से आशंका व्यक्त किया गया। घटना पर पहुंचने के बाद पुलिस ने ऑटो में पड़े दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। सोनहन थाना पुलिस दोनो युवको के शवो का इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया।

क्या कहते हैं अधिकारी?

मृतक युवको के पॉकेट से नशे की दवा,इंजेक्सन व सिरिंज बरामद किया गया हैं। एैसी स्थिति में प्रथमदृष्टया ओभर नशा करने की वजह से मौत होने का कारण स्पष्ट हो रहा हैं। शवो का पोस्टमार्टम कराते हुए जांच पड़ताल की जा रही हैं।- मनोरंजन भारती,एसडीपीओ,भभुआ।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Crime News Bihar Crime
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।