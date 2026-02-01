खौफनाक: सुनसान जगह खड़ी थी ऑटो, अंदर पड़ी थी दो लाशें, पॉकेट में थीं दिमाग हिला देने वाली पुड़िया

संक्षेप: दोनों युवक ऑटो चालक थे। वह शनिवार की सुबह 10 बजे से ही गांव से निकले थे। इसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। रविवार को उनकी लाश मिलीं।

बिहार के भभुआ जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के पंची गांव के समीप सड़क किनारे खड़े एक ऑटो से रविवार को कैमूर पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में दो युवकों का शव बरामद किया। मृतक 27 वर्षीय अनिल कुमार राम सोनहन थाना क्षेत्र के बहुअन निवासी वीरेन्द्र राम का पुत्र और 25 वर्षीय सुभाष तिवारी बहुअन गांव के बबन तिवारी का पुत्र बताया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनकी जेब से दिमाग हिला देने वाली पुड़िया और इंजेक्शन मिले।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक सुभाष तिवारी के चाचा मनोज तिवारी ने बताया कि दोनों युवक ऑटो चालक थे। वह शनिवार की सुबह 10 बजे से ही गांव से निकले थे। इसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह 10 बजे गांव के राहगीरों ने बताया कि दोनों युवकों का शव असराढ़ी गांव के समीप पंची नहर के समीप ऑटो में पाया गया है। दोनों युवकों के शव की बरामदगी की सूचना कैमूर पुलिस व गांव वालों को दी गयी। घटना से बहुअन गांव में दोनों मृत युवकों के परिवार और आसपास में मातमी सन्नाटा पसर गया। दोनों शवों को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ देखी गयी। भीड़ में लोगों द्वारा तरह-तरह की बात करते सुनी गयी। ग्रामीणों का कहना था कि शनिवार की सुबह से दोनों युवक घर से निकले थे और रविवार की सुबह ऑटो से दोनों का शव मिला तो आखिर इस बीच कहां थे।

एसडीपीओ और थानाध्यक्ष ने की जांच पड़ताल दोनो युवको का शव मिलने की घटना की सूचना पर एसडीपीओ मनोरंजन भारती व सोनहन थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार पंडित पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर जांच शुरु की। पुलिस जांच में मृतकों के पास से मादक पदार्थ हेरोइन की पुड़िया सहित नशे का इंजेक्शन,सिरिंज सहित कई सामान बरामद किया गया। कैमूर पुलिस ने प्रथमदृष्टया दोनों युवकों के मौत का कारण ओवर डोज नशे का सेवन करने से आशंका व्यक्त किया गया। घटना पर पहुंचने के बाद पुलिस ने ऑटो में पड़े दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। सोनहन थाना पुलिस दोनो युवको के शवो का इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया।