Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में झारखंड की दो डांसर बहनों से गैंगरेप; तिलक के बहाने बुलाया, 13 लोगों ने बंधक बनाकर बलात्कार किया

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, नौबतपुर (पटना)
Follow us on Google News
share

पटना जिले के नौबतपुर में दो डांसर बहनों के साथ 13 लोगों ने रात भर गैंगरेप किया। उन्हें तिलक समारोह में डांस करने के बहाने बुलाया गया था, फिर बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। 

पटना में झारखंड की दो डांसर बहनों से गैंगरेप; तिलक के बहाने बुलाया, 13 लोगों ने बंधक बनाकर बलात्कार किया

बिहार में एक तरफ बेगूसराय में महिला से गैंगरेप का मामला गर्माया हुआ है, तो वहीं अब पटना जिले में दो डांसर के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। जिले के नौबतपुर के एक गांव में कुछ युवकों ने तिलक समारोह के बहाने दोनों डांसर बहनों को बुलाया। फिर उन्हें बंधक बनाकर 13 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने एक आरोपी को आरोपी को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िताएं झारखंड के लातेहार जिले की रहने वाली हैं। वर्तमान में वह पटना के मीठापुर में किराये के मकान में रह रही हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि नौबतपुर के भेलुरा रामपुर निवासी मुन्ना कुमार ने 18 जून को एक तिलक समारोह में डांस करने के बहाने गांव बुलाया था।

जब दोनों डांसर बहनें गांव पहुंचीं, तो मुन्ना कुमार, उसके चचेरे भाई सूरज कुमार और दोस्त भानू कुमार समेत कई युवकों ने उसे बंधक बना लिया। फिर उनके साथ गैंगरेप किया गया। डांसर ने विरोध करने पर उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है।

ये भी पढ़ें:गैंगरेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकली गोली-कंकड़, दर्द से तड़प रही थी महिला

फुलवारीशरीफ में शोर मचाने पर आई पुलिस

बताया जा रहा है कि रात भर दोनों बहनों के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी उन्हें वापस मीठापुर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान फुलवारीशरीफ पहुंचते ही उन्होंने शोर मचाकर मदद मांगी। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को अपने कब्जे में ले लिया।

पुलिस उन्हें फुलवारीशरीफ थाने लाई। बाद में सूचना मिलने पर नौबतपुर पुलिस दोनों पीड़िताओं को अपने साथ ले गई।

ये भी पढ़ें:बेगूसराय गैंगरेप में थानेदार सस्पेंड, पीड़िता के गुप्तांग से निकली थी गोली

नौबतपुर थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि पीड़िताओं के आवादन पर 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। थानेदार ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Gang Rape In Patna Gangrape Case Gang Rape अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।