मक्के के 2 पौधे की कीमत महिला की जान? मुजफ्फरपुर में पीट-पीटकर हत्या की इनसाइड स्टोरी

मक्के के 2 पौधे की कीमत महिला की जान? मुजफ्फरपुर में पीट-पीटकर हत्या की इनसाइड स्टोरी

संक्षेप:

मक्के के खेत में बकरी चराने को लेकर विवाद में ज्योतिक सहनी की पत्नी सुनैना देवी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बकरी ने मात्र दो पौधा खाया था।

Jan 16, 2026 11:03 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी। इस कांड के पीछे एक बकरी और मक्के के दो पौधे का कनेक्शन सामने आया है। हालात कुछ ऐसे थे कि डीएसपी को चार थानों की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचना पड़ा। कांड के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। महिला की हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी जाति विरादरी के लोग ही हैं।

मुजफ्फरपर के मनियारी थाने के रतनौली गांव में मक्के के खेत में बकरी चराने को लेकर विवाद में ज्योतिक सहनी की पत्नी सुनैना देवी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सुनैना देवी की बकरी आरोपित के मक्के के खेत में चली गई। बकरी ने मात्र दो पौधों को ही खाया था कि हंगाम शुरू हो गया। सुनैना देवी, उसके पुत्र और खेत के मालिक चिंता देवी व अन्य परिजनों के बीच झगड़ा होने लगा। सभी आरोपितों ने सुनैना के पुत्र की पिटाई शुरू कर दी। बचाव में गई सुनैना की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल सुनैना की मौके पर मौत हो गई। मनियारी, कुढ़नी और तुर्की थाने की पुलिस पहुंची। इसके बाद एसडीपीओ पश्चिमी-2 एसी ज्ञानी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया।

एसडीपीओ पश्चिमी-2 ने बताया कि चार आरोपितों का नाम सामने आया है। एक महिला चिंता देवी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई नमूने लिए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने महिला की बांधकर पिटाई की गई जिससे उसकी मौत हो गई। मनियारी थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को देखते हुए गांव पर पुलिस की नजर है।

आरोप है कि महिला को बकरी की रस्सी से बांध दिया गया और फिर लाठी से जोरदार पिटाई की गयी। धनेश्वर सहनी और उसके परिजनों ने मिलकर सुनैना देवी को पीटा जिससे वह लहूलुहान हो गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हल्ला होने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
