पटना में दो भाइयों पर बदमाशों ने की गोलियों की बौछार, एक की हत्या; दूसरा गंभीर
पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है।
बिहार की राजधानी पटना रविवार रात को गोलीकांड से दहल गई। गोपालपुर थाना क्षेत्र में दो भाइयों पर बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। दनादन फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर की बताई जा रही है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक रिसेप्शन पार्टी से निकल रहे थे। तभी चार की संख्या में आए बदमाशों ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड गोलियां चलीं। इससे इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी में घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
(इस मामले पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है, खबर को अपडेट किया जाएगा)
