Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पटना में दो भाइयों पर बदमाशों ने की गोलियों की बौछार, एक की हत्या; दूसरा गंभीर

Feb 22, 2026 10:51 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। 

पटना में दो भाइयों पर बदमाशों ने की गोलियों की बौछार, एक की हत्या; दूसरा गंभीर

बिहार की राजधानी पटना रविवार रात को गोलीकांड से दहल गई। गोपालपुर थाना क्षेत्र में दो भाइयों पर बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। दनादन फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर की बताई जा रही है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक रिसेप्शन पार्टी से निकल रहे थे। तभी चार की संख्या में आए बदमाशों ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड गोलियां चलीं। इससे इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी में घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

(इस मामले पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है, खबर को अपडेट किया जाएगा)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Patna Murder Patna Crime Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।