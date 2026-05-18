हत्याकांड दो सहोदर भाइयों को उम्रकैद, पानी बहने के विवाद में किया था पड़ोसी का खून

दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पड़ोसी की पानी बहाने के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

Bihar Crime News: बिहार के कैमूर में एडीजे तीन विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में दो सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सजा पानेवालों में कुदरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सत्यनारायण राय के पुत्रों पंकज राय उर्फ पवन एवं दीपक उर्फ नीरज राय शामिल हैं। बताया जाता है कि पानी बहाने के विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इलाज के दौरान यूपी के बनारस में मौत हो गई।

मृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति देने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया है। सजायफ्ता पर नाली के पानी की निकासी के सवाल पर उत्पन्न विवाद में मोहनपुर निवासी गिरजानुद राय के पुत्र शिवाजी राय की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था।

इस मामले में मृतक के छोटे भाई विनोद कुमार राय ने कुदरा थाने में 7 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि जलनिकासी को लेकर 6 अगस्त 2020 की दोपहर 1:00 बजे विवाद उत्पन्न हुआ था। दोनों ओर से मारपीट होने लगी। इस दौरान पंकज और दीपक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। बाद में गोली मार दी।

लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी मुकदमा में कहा गया है कि विवाद के दौरान दीपक के कहने पर पंकज घर से दोनाली लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और शिवजी राय के पेट में गोली मार दी। घायल होकर शिवजी राय वहीं गिर गए। इलाज के लिए उन्हें वाराणसी ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन सतीश कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील न्यायालय से की। उन्होंने बताया कि साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सूचक के अधिवक्ता प्रहलाद सिंह एवं बचाव पक्ष अजीत कुमार सिंह व सुमन कुमार शुक्ला ने अपना-अपना पक्ष रखा।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों भाईयों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जाहिर किया वहीं अभियुक्तों के वकील ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया है।