Hindi NewsBihar NewsTwo brothers raped a married woman on pretext of marriage and threatened to make the obscene video viral
शादी का झांसा देकर 2 भाइयों ने विवाहिता से रेप किया, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

संक्षेप:

अररिया जिले में शादी का झांसा देकर विवाहित महिला से रेप के मामले में दो भाइयों के खिलाफ पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Sun, 23 Nov 2025 10:47 PMsandeep हिन्दुस्तान, अररिया
अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का प्रलोभन देकर शादीशुदा महिला के साथ दो भाइयों द्वारा यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में शनिवार की शाम पीड़िता ने पलासी थाना में दोनों आरोपी भाई सहित चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। नामजदों में मोय नाजम, मोय अलीम सहित मो. हेलाल और मो. अयूब शामिल हैं। दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि लगभग छह माह पूर्व से नाजम का मेरे घर आना जाना था। तभी हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी।

इसी दौरान शादी का प्रलोभन देकर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। हम दोनों के बीच वीडिओ कॉल पर भी बातें हो रही थी। उसने अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। इसी फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी बीच मो. अलीम भी मेरे घर आने - जाने लगा। उसने भी मेरे साथ संबंध बनाए। इस मामले को लेकर बीते 14 नवम्बर को नजाम के घर जाकर उनके परिजनों को बताई तो उन लोगों ने दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट पर उतारु हो गये। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इधर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई हैं।

पलासी थाना क्षेत्र के चौरी गांव में भी लक्ष्मी देवी ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाने के विवाद मामले में दुर्व्यवहार, मारपीट और छिनतई का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के विरुद्ध पलासी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। नामजदों में विमल कुमार राम, गोलू कुमार राम, दिनेश राम, दीपा देवी और बुच्ची देवी शामिल हैं। घटना 21 नवम्बर की है।

दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव के ही युवक विमल कुमार राम चोरी - छिपे उनका अश्लील फोटो और वीडिओ बना लिया। इसके बाद वो डराने - धमकाने लगा। इसी का विरोध करने पर बीते 21 नवम्बर को उक्त नामजद लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया। इधर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई हैं।