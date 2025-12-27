कलियुगी बेटों की करतूत, जमीन के लिए दो भाइयों ने पिता को लाठी- ईंट से कुचल दिया; 1 गिरफ्तार

संक्षेप: संपत्ति विवाद में गालीगलौज के बाद मारपीट होने लगी। छोटे बेटे मानवेन हांसदा (28 वर्ष) ने विजय हांसदा पर ईंट और लाठी से हमला कर दिया। स्थित देखकर एक भाई मौके से फरार हो गया।

Father killed by son: बिहार क पूर्णिया में कलियुगी बेटों का महापाप उजागर हुआ है। नगर पंचायत मीरगंज के पहाड़ टोल पकड़िया गांव में गुरुवार की रात पुत्रों ने पीटकर पिता की हत्या कर दी। पकड़िया निवासी मृतक विजय हांसदा (65 वर्ष) रिटायर्ड बीएमपी कर्मी थे। उनकी पत्नी का पूर्व में ही देहांत हो चुका है। एक बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है तो दूसरा घर छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार जमीन व संपत्ति को लेकर पिता और पुत्रों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। गुरुवार की रात भी इसी विवाद में दो पुत्रों और पिता में कहासुनी हुई। गालीगलौज के बाद मारपीट होने लगी। इसी दौरान छोटे बेटे मानवेन हांसदा (28 वर्ष) ने विजय हांसदा पर ईंट और लाठी से हमला कर दिया। स्थित देखकर एक भाई मौके से फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक पिता ने भी बचाव में प्रतिवाद किया जिसमें मानवेन को भी चोटें आईं। थोड़े ही देर बाद पिता की मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पर मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मानवेन को पूछताछ के लिए थाना लाई है। मीरगंज थानाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर पिता-पुत्र में मारपीट हुई थी, जिसमें पिता की मौत हो गई। किसी ने थाने में आवेदन नहीं दिया है। बड़े बेटे आनंद की तलाश के साथ जांच की जा रही है।