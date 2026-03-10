भभुआ में अ-मंलगवार, दो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत; DFCCL या डेथ पॉइंट?

बरेज गांव के मदन शाह के दो बेटे प्रिंस कुमार 24 वर्ष और रोहित कुमार 22 वर्ष सरसों की कटाई करने जा रहे थे। डीडीयू गया रेलखंड और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पार करना था। दोनों सगे भाई जैसे ही डीएफसीसी के ट्रैक को पार कर रहे थे कि मालगाड़ी की चपेट में आ गए।

बिहार के भभुआ में मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के लिए मंगलवार की सुबह अमंगल हो गया। सो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर जान चली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बरेज गांव के मदन शाह के दो बेटे प्रिंस कुमार 24 वर्ष और रोहित कुमार 22 वर्ष गांव से उत्तर सरसों की कटाई करने जा रहे थे। उन्हें खेत तक जाने के लिए डीडीयू गया रेलखंड और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पार करना था। दोनों सगे भाई जैसे ही डीएफसीसी के ट्रैक को पार कर रहे थे कि किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। जिससे दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी मिली वे दहाड़ मारकर रोने लगे और दौड़ते गिरते घटना स्थल पहुंचे। ग्रामीण परिजनों को समझाने में जुटे गए।

हादसे के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि श्री शाह के चार पुत्रों में ये दोनों मझले थे और इनमें काफी अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और साथ में ही गांव के पास बने अंडरपास के नीचे अंडा की दुकान चलाते थे। इनके घर की माली हालत बहुत ठीक नहीं है। हर दिन पैसा कमाकर परिवार का भरन पोषण होता है। एक साथ दो बेटों को खोने वाली मां की हालत काफी खराब बताई जा रही है।