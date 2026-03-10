Hindustan Hindi News
भभुआ में अ-मंलगवार, दो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत; DFCCL या डेथ पॉइंट?

Mar 10, 2026 08:14 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान
बरेज गांव के मदन शाह के दो बेटे प्रिंस कुमार 24 वर्ष और रोहित कुमार 22 वर्ष सरसों की कटाई करने जा रहे थे।  डीडीयू गया रेलखंड और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पार करना था। दोनों सगे भाई जैसे ही डीएफसीसी के ट्रैक को पार कर रहे थे कि मालगाड़ी की चपेट में आ गए।

बिहार के भभुआ में मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के लिए मंगलवार की सुबह अमंगल हो गया। सो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर जान चली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बरेज गांव के मदन शाह के दो बेटे प्रिंस कुमार 24 वर्ष और रोहित कुमार 22 वर्ष गांव से उत्तर सरसों की कटाई करने जा रहे थे। उन्हें खेत तक जाने के लिए डीडीयू गया रेलखंड और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पार करना था। दोनों सगे भाई जैसे ही डीएफसीसी के ट्रैक को पार कर रहे थे कि किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। जिससे दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी मिली वे दहाड़ मारकर रोने लगे और दौड़ते गिरते घटना स्थल पहुंचे। ग्रामीण परिजनों को समझाने में जुटे गए।

हादसे के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि श्री शाह के चार पुत्रों में ये दोनों मझले थे और इनमें काफी अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और साथ में ही गांव के पास बने अंडरपास के नीचे अंडा की दुकान चलाते थे। इनके घर की माली हालत बहुत ठीक नहीं है। हर दिन पैसा कमाकर परिवार का भरन पोषण होता है। एक साथ दो बेटों को खोने वाली मां की हालत काफी खराब बताई जा रही है।

डीएफसीसीएल पर अक्सर होती है इस तरह के हादसे

बताया जाता है कि जब से डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ है तब से अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी है। शायद ही ऐसा कोई सप्ताह होता होगा जिसमें जिले के अंदर पड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर जानलेवा हादसा न होता हो। अभी चार दिन पहले डड़वा अंडरपास के बगल में इसी ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर एक किशोरी की जान चली गई थी। सिर्फ भभुआ रोड के आसपास एक दर्जन से अधिक लोग इस ट्रैक पर अपना जान गंवा चुके हैं। इस ट्रैक पर हादसे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी भी बहुत लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है कि यह ट्रैक पूर्ण रूप से चालू है और इस पर हाई स्पीड मालगाड़ी लगातार दौड़ रही हैं। आनजाने में लोग हादसे के शिकार बन रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

