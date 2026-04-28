बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे दो सगे भाइयों की ट्रक से कुचलकर मौत; फोरलेन पर मची चीख-पुकार
Bihar News: बक्सर के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे दो सगे भाइयों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा देवकुली गांव के पास आरा-बक्सर फोरलेन पर हुआ है।
Road Accident In Bihar News: मंगलवार की सुबह बक्सर-आरा फोरलेन पर ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के देवकुली गांव के समीप एक भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने निकले थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत करनामेपुर स्थित लालू के डेरा निवासी बृजबिहारी पासवान के दो पुत्र, गणेश पासवान और मुन्ना पासवान, मंगलवार सुबह अपनी बाइक से निकले थे। वे अपनी बहन की शादी का कार्ड रिश्तेदारों को देने देवकुली की ओर जा रहे थे।
तेज रफ्तार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर
जैसे ही उनकी बाइक देवकुली गांव के समीप फोरलेन पर पहुँची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई बाइक समेत काफी दूर तक घिसटते चले गए और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने में सफल रहा। सड़क पर पड़े लहूलुहान शवों को देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे फोरलेन पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जैसे ही यह खबर शाहपुर स्थित उनके गांव पहुँची, परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बदहवास परिजन भागते हुए घटनास्थल पर पहुँचे।
ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को कब्जे में लिया। पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को हटवाया और यातायात सुचारू कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुर्घटना के बाद वाहन सहित चालक भाग निकला है, जिसकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेज दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है।