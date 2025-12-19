Hindustan Hindi News
बिहार में घूसखोरों की शामत; मुजफ्फरपुर में श्याम तो मोतिहारी में अंबालिका रंगे हाथ अरेस्ट, 12 हजार में 2 नपे

मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में दो रिश्वतखोर रंगे हाथ निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गए। विजिलेंस टीम दोनों को अपने साथ पटना ले गई है।

Dec 19, 2025 03:04 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में शु्क्रवार घूसखोरों के शनिवार साबित हुआ। सीमावर्ती जिले मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में दो रिश्वतखोर रंगे हाथ निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गए। विजिलेंस टीम दोनों को अपने साथ पटना ले गई है। शनिवार को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज सकती है। हैरानी की बात यह है कि मात्र 13 हजार की रकम में दो-दो भ्रष्ट कर्मी नौकरी पर तलवार ले बैठे।

भ्रष्टाचार के कलंक के खिलाफ शुक्रवार की सुबह निगरानी टीम ने कार्रवाई की। मोतीपुर अंचल नाजिर श्याम कुमार को आठ हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वह भवानी डीह गांव के रंजन कुमार से जमीन को रोक सूची से हटाने के एवज घूस ले रहा था। रंजन ने इसकी शिकायत निगरानी में की थी।

रंजन ने बताया कि उससे नाजिर 10 हजार रुपये की मांग कर रहा था। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग से की थी। विभाग ने मामले का गोपनीय तरीके से टीम भेजकर जांच कराई। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद नाजिर को पकड़ने के लिए एक विशेष धावादल का गठन किया गया।

निगरानी डीएसपी रंजीत कुमार निराला ने बताया कि शुक्रवार को जैसे ही पीड़ित ने तय राशि आठ हजार नाजिर को सौंपी, पहले से घात लगाए बैठी निगरानी की टीम ने उसे अंचल कार्यालय से दबोच लिया। गिरफ्तारी के समय नाजिर के पास से रिश्वत के रंग लगे नोट बरामद किए गए। इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी नाजिर को टीम मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस ले कर आई। निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। जिले में इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है।

दूसरी कार्रवाई पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुई। केसरिया में बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका को रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा। पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को चार हजार रूपए रिश्वत लेते विजलेंस ने रंगे हाथ दबोच लिया। यह कार्रवाई प्रखंड कार्यालय स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय में हुई। वर सेविका से घूस की मांग कर रही थी। सेविका पति जनार्दन प्रसाद कुशवाहा के आवेदन पर कार्रवाई की गयी।

