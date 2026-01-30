Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTwo boys raped minor for three months third pressuring for sex in Bhabua Bihar all arrested
रेप किया,वीडियो बनाया, 2 लड़के 3 महीने नाबालिग से करते रहे दरिंदगी; तीसरा बना रहा था प्रेशर, सब गिरफ्तार

संक्षेप:

पीड़िता को सबसे पहले दो आरोपियों ने नवम्बर महीने में हवस का शिकार बनाया। एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरे इसका वीडियो बना लिया। ब्लैक मेल करके दूसरे लड़के ने भी जबरन संबंध बनाया। वीडियो हाथ लगने पर तीसरा लड़का भी सेक्स के लिए प्रेशर बनाने लगा।

Jan 30, 2026 04:10 pm IST Sudhir Kumar
बिहार के कैमूर से दरिंदगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके दो लड़के तीन माह तक दुष्कर्म करते रहे। उनका तीसरा साथी भी प्रेशर बनाने लगा। पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने तीन घंटे के अंदर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट और कोर्ट में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने कहा है कि कोर्ट से स्पीडी ट्रायल का प्रेयर कर सभी आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। मामला चैनपुर थाना इलाके का है।

एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि पीड़िता को सबसे पहले दो आरोपियों ने नवम्बर महीने में हवस का शिकार बनाया। एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरे इसका वीडियो बना लिया। ब्लैक मेल करके दूसरे लड़के ने भी जबरन संबंध बनाया। फससे बाद पीड़िता को छोड़ दिया लेकिन वीडियो दिखाकर दोनों बार बार लड़की को सहवास के लिए मजबूर करते रहे। करीब तीन महीने तक दरिंदगी का यह खेल चला।

इसी बीच यह वीडियो एक तीसरे लड़के के हाथ लग गया। वह तीसरा भी लड़की पर जिस्मानी संबंध बनाने का प्रेशर बनाने लगा। मजबूर होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। पिता उसे अपने साथ लेकर थाने पर पहुंच गए। गुरुवार को पुलिस ने पीड़िता का बयान लेकर केस दर्ज किया और उसकी निशानदेही पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि दो आरोपी बालिग हैं, तीसरे की उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है।

एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों की गिरफ्तारी गांव से की गयी। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने वीडियो वाला मोबाइल जब्त कर लिया है। अग्रेत्तर कार्रवाई पुलिस कर रही है। कांड की जांच के लिए महिला पुलिस की टीम बना दी गई है। एसपी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर सबको सजा दिलाई जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
