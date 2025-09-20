10 साल की बच्ची से 2 लड़कों ने किया गैंगरेप, खून से लथपथ बेटी को देख मां रो पड़ी; आरोपी गिरफ्तार

दोनों आरोपित पीड़िता के घर के बगल में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करते थे। गुरुवार देर रात मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में दस साल की बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात उसके साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में पीड़िता की मां ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें सकरा थाने के आफताब राजा और वैशाले जिले के पातेपुर के शिवनाथ कुमार को आरोपित किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया है कि दोनों आरोपित पीड़िता के घर के बगल में ही किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करते थे। दोनों ने गुरुवार देर रात मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ बच्ची घर पहुंची। यह देखकर मां रोने लगी। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी गई और बच्ची का इलाज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता और आरोपितों की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई है।

इधर, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बच्ची की काउन्सेलिंग कराई जा रही है ताकि और तथ्य सामने आए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बच्ची के परिवार को पुलिस सुरक्षा दे रही है।

बच्ची की मां ने बताया कि दोनों लड़के बगल के घर में रहते थे। वे ऐसा करेंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि आगे से कोई ऐसा काम नहीं करे। बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। पीड़िता और आरोपितों के कपड़े पुलिस ने जब्त कर लिया है और कमरे को बंद कर दिया गया है।