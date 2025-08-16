Two bikes collided in Purnia 3 people died instead of helping people kept making videos पूर्णिया में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत; मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग, Bihar Hindi News - Hindustan
पूर्णिया में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत; मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग

पूर्णिया में दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घायल सड़क पर तड़प रहे थे, लेकिन लोग मदद की बजाय फोटो और वीडियो बनाते रहे। तीनों मृतक अररिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, केनगर/पूर्णियाSat, 16 Aug 2025 07:50 PM
पूर्णिया जिले में दो बाइकों की जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे बाद घायल सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन लोग मदद करने के बजाय फोटो और वीडियो बनाते रहे। दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान अररिया जिले के बौंसी बसैटी थाना अंतर्गत फरकिया गांव निवासी नाजिर हुसैन के 25 वर्षीय पुत्र मो. सहाबुद्दीन जीवछ लाल रजक के 24 वर्षीय पुत्र रंजीत रजक और 60 वर्षीय मो. नजाम के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि शहाबुद्दीन उर्फ मोदी बाइक पर घर से आंख का इलाज कराने के लिए लाइन बाजार पूर्णिया जा रहा था। वहीं नजाम और रंजीत बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। पेट्रोल पंप के समीप दोनों बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।

सूचना पर केनगर थानाध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे, और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया। साथ ही क्षतिग्रस्त दोनों बाइक भी जब्त कर लिया। उक्त घटना से मृतक परिजनों बीच मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।