पूर्णिया में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत; मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग

पूर्णिया जिले में दो बाइकों की जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे बाद घायल सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन लोग मदद करने के बजाय फोटो और वीडियो बनाते रहे। दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान अररिया जिले के बौंसी बसैटी थाना अंतर्गत फरकिया गांव निवासी नाजिर हुसैन के 25 वर्षीय पुत्र मो. सहाबुद्दीन जीवछ लाल रजक के 24 वर्षीय पुत्र रंजीत रजक और 60 वर्षीय मो. नजाम के रूप में हुई है।