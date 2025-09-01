two bikes collapse in sasaram three people dead one injured बिहार में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर, तीन की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
two bikes collapse in sasaram three people dead one injured

बिहार में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर, तीन की मौत

दो बाइक सवार काराकाट थाना क्षेत्र के मोथा गांव के बताए जाते हैं जबकि दो अन्य बाइक सवार कछवा थाना क्षेत्र के पहरमा गांव के निवासी बताए जाते हैं। दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई है। 

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमMon, 1 Sep 2025 10:54 AM
रोहतास के सासाराम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नासरीगंज थाना क्षेत्र के मेदनीपुर तातों टोला के समीप दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगो की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक के घायल की सूचना प्राप्त हो रही हैं। दो बाइक सवार काराकाट थाना क्षेत्र के मोथा गांव के बताए जाते हैं जबकि दो अन्य बाइक सवार कछवा थाना क्षेत्र के पहरमा गांव के निवासी बताए जाते हैं।

घटना रविवार की देर रात्रि की बताई जा रही है। मृतक हिमांशु कुमार,उम्र लगभग 23 वर्ष पिता बैजनाथ राम गांव पहरमा, मृतक रौशन कुमार,उम्र लगभग 30 वर्ष पिता सवर्गीय धुवन कहार, गांव मोथा, मृतक संतोष कुमार उम्र 22 वर्ष पिता अवधेश चौधरी गांव मोथा व घायल पवन कुमार उम्र 20 वर्ष पिता बलीराम गांव पहरमा निवासी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही मोटरसाइकिलें काफी तेज रफ्तार में थीं और फिर दोनों की सामने से टक्कर हुई। इस