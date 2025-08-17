3 बाइक पर 6 लड़के-लड़कियां, 4 लेन पर जवानी की रेस में 2 हार गए जिंदगी की जंग; पटना की घटना

तीन बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन लड़के-लड़कियां फोरलेन पर रेस लगा रहे थे। इसी दौरान डुमरी की ओर से लौटते वक्त अंडरपास के पास सामने से आ रही स्कूली बस से भिड़ंत हो गई।

बिहार की राजधानी पटना से दुखद खबर है जहां दो लड़के उम्र की जोश में जिंदगी की जंग हार गए। धनरुआ के नदवां अंडरपास फोरलेन सड़क पर बाइक और स्कूली बस की टक्कर में दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हो गया। फोरलेन पर रेस लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन लड़के-लड़कियां फोरलेन पर रेस लगा रहे थे। इसी दौरान डुमरी की ओर से लौटते वक्त अंडरपास के पास सामने से आ रही स्कूली बस से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहानाबाद रोड कृष्णापुरी मोहल्ले निवासी 17 वर्षीय रजनीश कुमार, पिता धर्मेंद्र प्रसाद, मसौढ़ी के बलिहारी निवासी जीतू(18), पुत्र अविनाश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना में बारी बिगहा (कादिरगंज) निवासी 17 वर्षीय अविनाश कुमार, पुत्र हुलास प्रसाद घायल हो गया, जिसे चिंताजनक हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। बस और बाइक दोनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद दूसरी दो बाइक पर सवार साथी मौके से फरार हो गए। एक बाइक पर दो लड़कियां भी सवार थीं।

घटना की खबर जैसे ही गांव और शहर तक पहुंची, परिजनों के बीच कोहराम मच गया। कृष्णापुरी और बलिहारी गांव में मातम पसरा हुआ है। घर-घर से चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पिता की गोद में पले लाल का यूं अचानक बिछड़ जाना परिजनों के लिए असहनीय बन गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल किशोर की जिंदगी और मौत की जंग जारी है। इलाके में इस दर्दनाक घटना की चर्चा हर जुबान पर है। इस संबंध में धनरुआ थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया मृतक के परिजनों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है पुलिस क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है।

सड़क हादसे में अधेड़ की जान गई

पाली-अकबरपुर लिंक रोड में तोरनी गांव निवासी 56 वर्षीय किशुनदेव बिंद की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर शाम की है। मिली जानकारी के मुताबिक अधेड़ शौच के लिए घर से निकला था। अभी वह सड़क पार ही कर रहा था कि अकबरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गया। इसमें उसे गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पालीगंज पहुंचाया, वहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।