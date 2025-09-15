ट्रेन से कटकर बैंक अफसर सगी बहनों की दर्दनाक मौत, पति के कॉल से हुई पहचान; कुंवारी थी छोटी

मृतक बहनों की पहचान पटना के दानापुर स्थित बीबीगंज के रहने वाले शंकर साह की 28 वर्षीय पुत्री कुमारी स्वाति साह और 26 वर्षीय कुमारी सुरुची साह के रूप में हुई। मृत दोनों बहन मुजफ्फरपुर के अलग-अलग बैंक में पीओ थी।

बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर दो बैंक अधिकारी सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ओवर ब्रिज स्थित रेलवे ट्रैक के पास सोमवार की सुबह सगी दो बहनों का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।

मृतक बहनों की पहचान पटना के दानापुर स्थित बीबीगंज के रहने वाले शंकर साह की 28 वर्षीय पुत्री कुमारी स्वाति साह और 26 वर्षीय कुमारी सुरुची साह के रूप में हुई। मृत दोनों बहन मुजफ्फरपुर के अलग-अलग बैंक में पीओ थी। बड़ी बहन केनरा बैंक आरएचएम में जबकि छोटी बहन एसबीआई में कार्यरत थी। दोनों शहर के माड़ीपुर स्थित एक अपार्टमेंट के रहती थी। शुक्रवार को दोनों बहन पटना के दानापुर स्थित मायके गई थी। सोमवार को पटना से लौटते वक्त हादसा हो गया।

फरवरी में हुई थी शादी जानकारी के मुताबिक मृत स्वेता का शादी इसी साल फरवरी माह में मधुबनी जिला के अलपुरा निवासी पीयूष कुमार झा से हुई थी। पति पीयूष झा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साइंटफिक ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। जबकि छोटी सुरुची बहन कुंवारी थी।

पति का आया कॉल तो हुई शव की पहचान स्थानीय लोगों की माने तो शव के पास दो मोबाइल बरामद हुईं जिसमें से एक मोबाइल पर फोन आ रहा था। रिसीव करने पर पुलिस की पति से बात हुई। जिसके बाद दोनों शवों की पहचान हुई। पति ने बताया कि रविवार की रात पत्नी से बात हुई थी। पत्नी ने बताया था कि सोमवार की सुबह वह अपनी बहन के साथ इंटरसिटी ट्रेन से मुजफ्फरपुर जाएगी। घटना से पूर्व फोन करने पर कुछ देर तक रिसीव नही हो पा रहा था। जिसके बाद वह पत्नी के मोबाइल पर लगातार फोन कर रहे थे। रिसीव होने पर दोनो की मौत की जानकारी मिली है।

पुलिस की मानें तो मृत दोनों बहनों का शव दोनो रेलवे ट्रैक के बीच से बरामद किया गया है। दोनों का बैग, टिफिन और चप्पल समेत अन्य सामान घटनास्थल के पास से ही जब्त किया गया है। एक का बायां पैर कटा जबकि दूसरी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि दोनों बहन यहां तक कैसे पहुंची और किस स्थिति में उनकी मौत हुई है। ट्रेन से गिरकर या ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है या मौत की कोई और वजह है। ऐसे तमाम बिन्दुओ पर जांच कर पुलिस जानकारी जुटा रही है।