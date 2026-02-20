पटना में एक हफ्ते के अंदर खुले चैंबर में गिरकर दूसरी बच्ची की मौत, नौबतपुर में हादसा

गांव के लोगों की नजर नौबतपुर के सदीशोपुर विक्रम रोड तक जाने वाले नाले के एक खुले चैंबर पर पड़ी। उन्होंने चैंबर में झांक कर देखा तो बच्ची का बैग नजर आया। जिसके बाद ग्रामीणों ने चैंबर में पाइप लगाकर नाले से पानी को निकालना शुरू किया।

पटन में नौबतपुर के सरासत गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को पढ़ने गई ढाई वर्ष की बच्ची की खुले नाले के चैंबर में गिरने से मौत हो गई। हाल ही में फुलवारीशरीफ के ईसापुर गांव में दो वर्षीय बच्ची की खुले नाले में गिरने से मौत की घटना के पांच दिन बाद इस दर्दनाक घटना से एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही नजर आई। सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों ने चैंबर से बच्ची के शव को बाहर निकाला। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों ने मौत के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग की है।

बच्ची की पिता राकेश कुमार गांव में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। उनकी बेटी रिया कुमारी आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाती थी। पिता ने बताया कि दोपहर 12:00 बजे तक वह घर लौटी जाती थी। गुरुवार की दोपहर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो अनहोनी की आशंका पर उसकी तलाश शुरू की गई। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने के बाद वहां की सेविका ने बताया कि पढ़ने के बाद बच्ची घर चली गई। केंद्र से बच्ची के घर की दूरी मात्र 100 मीटर है। जिसके बाद परिजनों बच्ची की तलाश शुरू की। लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चला।

इसी बीच परिजनों को लगा कि गांव में टैटू बनाने आई दो महिलाएं बच्ची को चुरा कर ले भाग गई है। जिसके बाद परिवार के लोगों ने बच्ची के लापता होने की लिखित शिकायत नौबतपुर थाने में दी। इस बीच परिवार के सदस्यों के साथ ही गांव के लोग क्षेत्र में बच्ची की तलाश करते रहे।

इसी क्रम में गांव के लोगों की नजर नौबतपुर के सदीशोपुर विक्रम रोड तक जाने वाले नाले के एक खुले चैंबर पर पड़ी। उन्होंने चैंबर में झांक कर देखा तो बच्ची का बैग नजर आया। जिसके बाद ग्रामीणों ने चैंबर में पाइप लगाकर नाले से पानी को निकालना शुरू किया। पानी सूखने पर बच्ची का शव नाले में पड़ा दिखा। जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया।

नौबतपुर के थानेदार मंजीत ठाकुर ने कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पैर फिसलने से बच्ची चैंबर से गिर गई होगी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। फिलहाल परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। परिवार वालों की ओर से यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।