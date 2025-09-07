बिहार चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती, 10 सितंबर को निर्वाचन आयोग की सीईओ के साथ बैठक

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती होगी। चुनाव के दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 90,712 बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक 10 सितंबर को दिल्ली में होगी। जानकारी के अनुसार, उस दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा होगी।

यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी खास होगी। इस साल सिर्फ बिहार में ही चुनाव होना है। यहां मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जबकि, अगले साल भी पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनाव होना है। इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। मालूम हो कि, राज्य में मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इसके बाद, राज्य में मतदान के लिए राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान के चरणों सहित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती होगी। चुनाव के दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 90,712 बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही, उन बूथों पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से निबटने की भी तैयारी की जाएगी। चुनावी हिंसा, नक्सली हिंसा या किसी अप्रिय वारदात को अंजाम दिए जाने पर एयर एंबुलेंस की सहायता से घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा।