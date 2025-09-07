two air ambulance will deployed in bihar election commission meeting with ceo बिहार चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती, 10 सितंबर को निर्वाचन आयोग की सीईओ के साथ बैठक, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती होगी। चुनाव के दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 90,712 बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 7 Sep 2025 07:16 AM
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक 10 सितंबर को दिल्ली में होगी। जानकारी के अनुसार, उस दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा होगी।

यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी खास होगी। इस साल सिर्फ बिहार में ही चुनाव होना है। यहां मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जबकि, अगले साल भी पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनाव होना है। इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। मालूम हो कि, राज्य में मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इसके बाद, राज्य में मतदान के लिए राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान के चरणों सहित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में दो एयर एंबुलेंस की तैनाती होगी। चुनाव के दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 90,712 बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही, उन बूथों पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से निबटने की भी तैयारी की जाएगी। चुनावी हिंसा, नक्सली हिंसा या किसी अप्रिय वारदात को अंजाम दिए जाने पर एयर एंबुलेंस की सहायता से घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा।

इसके लिए चुनाव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी दो एयर एंबुलेंसों की तैनाती की जायेगी। जिससे किसी भी संकट की चुनौतियों से निबटा जा सके। एयर एंबुलेस के माध्यम से घायलों या बीमार मतदान व सुरक्षा कर्मियों को ग्रामीण इलाकों से बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। आपात स्थिति से निबटने के लिए एक एयर एंबुलेंस पटना में और एक चुनाव वाले क्षेत्र के किसी एक जिले में तैनात की जाएगी।

