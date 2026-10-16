शराब तस्कर ने सिपाही को नहीं मारा, पुलिस ने झूठ बोला था; महिला दारोगा समेत तीन फंसे

नालंदा के उत्पाद सिपाही अजीत कुमार की मौत शराब माफिया की नहीं बल्कि, पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इस मामले में टीम को लीड कर रही महिला दारोगा और दो होमगार्ड जवानों को हिरासत में ले लिया गया है।

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के नालंदा में उत्पाद विभाग के सिपाही अजीत की हत्या के मामले में गहन जांच में कांड की गढ़ी गई पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक शराब तस्करों की फायरिंग में सिपाही को गोली लगने की बात कही जा रही थी। लेकिन, जांच में सामने आया है कि अजीत की जान अपनी ही टीम की होमगार्ड जवान की राइफल से निकली गोली लगने हुई। घटना के समय टीम का नेतृत्व कर रही महिला दारोगा पुष्पा कुमारी और दो जवानों को हिरासत में लिया गया है।

गुरुवार को शराब तस्करों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान अजीत की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में गोली चलाने वाले होमगार्ड जवान समेत संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। घटना के वास्तविक कारण, अजीत की मौत को लेकर अधिकारियों को दी गई सूचना और टीम के सदस्यों की संदिग्ध भूमिका की जांच तेज कर दी गई है।

तस्करों की फायरिंग का दावा जांच के घेरे में शराब की खेप लेकर जा रहे वाहन का पीछा करने के दौरान सिपाही अजीत को गोली लगी थी। शुरुआती जानकारी में इसे शराब तस्करों की फायरिंग का नतीजा बताया गया था। लेकिन, बाद की जांच में गोली लगने की परिस्थितियों को लेकर अलग तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किन हालात में चली और घटना के तत्काल बाद अधिकारियों को क्या जानकारी दी गई थी।

गंभीर हालत में पटना रेफर, इलाज के दौरान मौत गोली लगने के बाद अजीत को पहले पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के वास्तविक कारण की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई। टीम के नालंदा से बाहर निकलने के बाद फोन पर अजीत के शराब तस्करों की गोलीबारी में घायल होने की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। पूछताछ और जांच के दौरान गोली चलने की परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए।