शराब तस्कर ने सिपाही को नहीं मारा, पुलिस ने झूठ बोला था; महिला दारोगा समेत तीन फंसे
नालंदा के उत्पाद सिपाही अजीत कुमार की मौत शराब माफिया की नहीं बल्कि, पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इस मामले में टीम को लीड कर रही महिला दारोगा और दो होमगार्ड जवानों को हिरासत में ले लिया गया है।
बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के नालंदा में उत्पाद विभाग के सिपाही अजीत की हत्या के मामले में गहन जांच में कांड की गढ़ी गई पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक शराब तस्करों की फायरिंग में सिपाही को गोली लगने की बात कही जा रही थी। लेकिन, जांच में सामने आया है कि अजीत की जान अपनी ही टीम की होमगार्ड जवान की राइफल से निकली गोली लगने हुई। घटना के समय टीम का नेतृत्व कर रही महिला दारोगा पुष्पा कुमारी और दो जवानों को हिरासत में लिया गया है।
गुरुवार को शराब तस्करों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान अजीत की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में गोली चलाने वाले होमगार्ड जवान समेत संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। घटना के वास्तविक कारण, अजीत की मौत को लेकर अधिकारियों को दी गई सूचना और टीम के सदस्यों की संदिग्ध भूमिका की जांच तेज कर दी गई है।
तस्करों की फायरिंग का दावा जांच के घेरे में
शराब की खेप लेकर जा रहे वाहन का पीछा करने के दौरान सिपाही अजीत को गोली लगी थी। शुरुआती जानकारी में इसे शराब तस्करों की फायरिंग का नतीजा बताया गया था। लेकिन, बाद की जांच में गोली लगने की परिस्थितियों को लेकर अलग तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किन हालात में चली और घटना के तत्काल बाद अधिकारियों को क्या जानकारी दी गई थी।
गंभीर हालत में पटना रेफर, इलाज के दौरान मौत
गोली लगने के बाद अजीत को पहले पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के वास्तविक कारण की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई। टीम के नालंदा से बाहर निकलने के बाद फोन पर अजीत के शराब तस्करों की गोलीबारी में घायल होने की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। पूछताछ और जांच के दौरान गोली चलने की परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए।
शराब की खेप और नेटवर्क की भी पड़ताल
मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई है। पुलिस शराब की खेप लेकर जा रहे वाहन और उससे जुड़े लोगों की पहचान में जुटी है। इस सिलसिले में जांच टीम के झारखंड जाने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब कहां से लाई जा रही थी, उसे कहां पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं। साथ ही, गोली चलने की घटना, अधिकारियों को दी गई सूचना और संबंधित कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें