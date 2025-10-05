twist in five deaths with Vande Bharat Express in Purnia MP Pappu Yadav claims it murder calls IG पूर्णिया में वंदे भारत से 5 मौत में नया मोड़, सांसद पप्पू यादव ने बताया मर्डर; IG को मिलाया फोन, गुनाहगार कौन?, Bihar Hindi News - Hindustan
पप्पू यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की रची गई साजिश है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 12:22 PM
बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस से 4 युवकों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। सांसद पप्पू यादव ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आईजी को फोन लगाकर पूरी छानबीन और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। पप्पू यादव ने आईजी को बताया कि ठेकेदार ने पहले ही धमकी दी थी। वंदे भारत से कटते तो उनके शव के चीथड़े उड़ गए होते। सभी शवों को एक साथ रखा गया था। इस मामले की गहन जाचं होना चाहिए। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और प्रत्येक मृतक परिवार को 20-20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की।

साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पीड़ा का विषय है। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में वे और उनका पूरा संगठन पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस दौरान सांसद ने मृतक बच्चों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की रची गई साजिश है। सांसद ने सवाल उठाया कि जब वंदे भारत इतनी तेज गति से चलती है, तो कटने के बाद चारों शव एक ही जगह पर कैसे मिले? उन्होंने कहा कि कई बिंदु ऐसे हैं जो इस घटना पर संदेह पैदा करते हैं।

शनिवार को पूर्णिया के कसबा प्रखंड के जमुनिया गांव के करीब वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से बनमनखी विधानसभा अंतर्गत चांदपुर भंगहा पंचायत के चार किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में पप्पू यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि वंदे भारत ट्रेन से पांच युवा कटे नहीं हैं। उन सभी महादलित युवाओं को साजिशन मार कर फेंक दिया गया है। जिस रूप में शव मिले हैं, उनके परिजनों कहते हैं। ठेकेदार उन्हें धमकी दे रहे थे,उसने ही मार कर। फेंक दिया है! मैंने पूर्णिया IG से इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने को कहा है।

