पूर्णिया में वंदे भारत से 5 मौत में नया मोड़, सांसद पप्पू यादव ने बताया मर्डर; IG को मिलाया फोन, गुनाहगार कौन?

पप्पू यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की रची गई साजिश है।

बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस से 4 युवकों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। सांसद पप्पू यादव ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आईजी को फोन लगाकर पूरी छानबीन और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। पप्पू यादव ने आईजी को बताया कि ठेकेदार ने पहले ही धमकी दी थी। वंदे भारत से कटते तो उनके शव के चीथड़े उड़ गए होते। सभी शवों को एक साथ रखा गया था। इस मामले की गहन जाचं होना चाहिए। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और प्रत्येक मृतक परिवार को 20-20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की।

साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पीड़ा का विषय है। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में वे और उनका पूरा संगठन पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस दौरान सांसद ने मृतक बच्चों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की रची गई साजिश है। सांसद ने सवाल उठाया कि जब वंदे भारत इतनी तेज गति से चलती है, तो कटने के बाद चारों शव एक ही जगह पर कैसे मिले? उन्होंने कहा कि कई बिंदु ऐसे हैं जो इस घटना पर संदेह पैदा करते हैं।