अमन शुक्ला हत्याकांड में नया मोड़: नालंदा से है गहरा रिश्ता, पत्नी से पूछताछ कर रही पुलिस

बिहार की राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 52 लाख रुपये की लूट के आरोपी अमन शुक्ला की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से उसके पैतृक घर और परिवार में दहशत का माहौल है। बदमाशों ने अमन शुक्ला को उसकी पत्नी और बच्चे के सामने ही निशाना बनाया था ।

अमन शुक्ला मूल रूप से नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मलावां गांव का निवासी था। हत्या की खबर मिलते ही उसके पैतृक गांव में मातम और सन्नाटा पसर गया है। हालांकि, ग्रामीण इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए।

अमन शुक्ला के परिजनों के अनुसार, अमन पिछले कई वर्षों से अपने गांव को छोड़कर पटना में ही परिवार के साथ रह रहा था। उन्होंने बताया कि अमन शुक्ला कब और कैसे शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर अपराध की दुनिया में पहुंच गया, इसकी उन्हें भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस पूरी कड़ी खंगाल रही है।

परिजनों ने कहा अमन का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। उसने अनीसाबाद स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की थी और बाद में मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में एचओडी (विभागाध्यक्ष) के पद पर भी कार्य किया। इसके बावजूद वह किस परिस्थिति में और किन कारणों से अपराध की राह पर चला गया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।

घटना के बाद परिवार ने इस पूरे मामले में नया मोड़ देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। परिवार का कहना है कि अमन की हत्या के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, जिसकी निष्पक्ष और गहन जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।