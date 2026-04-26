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भागलपुर से पटना और पश्चिम चंपारण अब पानी के रास्ते सफर, बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन

Apr 26, 2026 06:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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कुल 21 में 18 जल स्टेशन बन चुके हैं। तीन में काम चल रहा है, इसमें दो पटना जिले में है। अभी सड़क मार्ग, रेलमार्ग और हवाई मार्ग से ही राज्य में आवागमन की सुविधा थी, लेकिन आने वाले दिनों में जल मार्ग का भी विकल्प बनेगा। इसकी तैयारी जल परिवहन की ओर से जोर शोर से की जा रही है।

भागलपुर से पटना और पश्चिम चंपारण अब पानी के रास्ते सफर, बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन

जल मार्ग से एक से दूसरी जगह पर जाने की इच्छा अब राज्य में ही पूरी हो जाएंगी। भागलपुर से पटना या पटना से पश्चिम चम्पारण जाना चाहे, तो जल मार्ग से सफर कर सकेंगे। इसके लिए राज्य के 11 जिलों के 21 जगह के घाटों को चिह्नित करके जल स्टेशन (जेटी) बनाया जा रहा है। ये सारे जल स्टेशन गंगा और गंडक नदी के घाटों पर बनाया जा रहा है, इसमें पांच जल स्टेशन पटना जिले में होगा। पटना में दीघा, पानापुर, नासरीगंज, बाढ़ और नकटा दियारा को जल स्टेशन के लिए चिह्नित किया गया है। दीघा और बाढ़ में जल स्टेशन बनाने का काम चल रहा है।

बांकी जगहों पर जल स्टेशन बन कर तैयार है। कुल 21 में 18 जल स्टेशन बन चुके हैं। तीन में काम चल रहा है, इसमें दो पटना जिले में है। अभी सड़क मार्ग, रेलमार्ग और हवाई मार्ग से ही राज्य में आवागमन की सुविधा थी, लेकिन आने वाले दिनों में जल मार्ग का भी विकल्प बनेगा। इसकी तैयारी जल परिवहन की ओर से जोर शोर से की जा रही है। यह काम त्वरित गति से हो, इसके लिए विभाग को दिया गया है। आम यात्री जहाज की सफर का मजा ले सकें, सुविधाएं पर्यटन विभाग, जल परिवहन की ओर से जाएगी।

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इन 11 जिलों में 21 जगहों पर बनेगा जल स्टेशन

● भोजपुर: महोली घाट, खवासपुर

● सोनपुर: हरिहरनाथ मंदिर

● पटना : दीघा, नकटा दियारा, पानापुर, नासरीगंज, बाढ़

● वैशाली: कोनहारा घाट, राघोपुर दियारा

● समस्तीपुर: पत्थर घाट (मोहनपुर)

● बेगूसराय: सिमरिया घाट

● मुंगेर: मुंगेर

● खगड़िया: अगवानी (शाहाबाद)

● भागलपुर: तीनटंगा, सुल्तानगंज, कहलगांव, बटकेश्वर स्थान

● कटिहार: कारोगोला, मनिहारी

● पश्चिम चंपारण: आशाराम पटखोली, (बाधना)

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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