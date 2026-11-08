बिहार पुलिस में 20 नए पद; पटना, मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों में अब आईजी संग डीआईजी भी बैठेंगे
बिहार में जोनल व्यवस्था को लागू करते हुए चार जोनल कार्यालयों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व भागलपुर में आईजी के साथ डीआईजी की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था में रेंज आईजी स्तर के पांच स्वीकृत पदों में बदलाव करते हुए जोनल स्तर पर पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस की क्षेत्रीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में अब आईजी के साथ डीआईजी भी बैठेंगे। डीआईजी व एसपी के चार अतिरिक्त पद सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 20 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जल्द ही इन पदों पर तैनाती भी होगी। सरकार के निर्णय के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर पुलिस प्रक्षेत्र व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान रेंज व्यवस्था में 4 आईजी व 8 डीआईजी की तैनाती है।
मगर जोनल व्यवस्था को लागू करते हुए चार जोनल कार्यालयों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व भागलपुर में आईजी के साथ डीआईजी की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था में रेंज आईजी स्तर के पांच स्वीकृत पदों में बदलाव करते हुए जोनल स्तर पर पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र पटना के पद को आईजी पटना प्रक्षेत्र के रूप में, तिरहुत क्षेत्र के पद को आईजी मुजफ्फरपुर के रूप में तथा मिथिला क्षेत्र के पद को आईजी दरभंगा प्रक्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहीं पूर्णिया क्षेत्र के पद को आईजी भागलपुर प्रक्षेत्र के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है। आईजी मगध क्षेत्र का पद डीआईजी मगध क्षेत्र, गया जी के रूप में अधिसूचित हुआ है।
डीआईजी और एसपी के चार-चार नये पद सृजित
सरकार ने कुल सात श्रेणियों में 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। पटना, दरभंगा मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीआईजी, पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्य पदाधिकारी) व अवर सचिव के 4-4 पद स्वीकृत किए गए हैं। बेगूसराय में डीआईजी कार्यालय के लिए प्रशाखा पदाधिकारी का एक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तीन, उच्च वर्गीय लिपिक के दो और निम्न वर्गीय लिपिक के दो पद स्वीकृत हुए हैं। सरकार ने इसके लिए सालाना 3.46 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया है।