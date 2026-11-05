बिहार: मधुबनी में मर्डर करने वाले ASI की नेपाल तक तलाश, 12 टीमें ढूंढ रहीं; पिता भी हत्या में जा चुके हैं जेल

मधुबनी गोलीकांड के बाद ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी एएसआई चंद्रमोहन सिंह के पिता स्वर्गीय रवींद्र सिंह भी हत्या के एक मामले में सजा काट चुके थे। ग्रामीणों के अनुसार, रवींद्र सिंह सेना में जवान थे। नौकरी के दौरान अपने साथी जवानों की हत्या में उनकी गिरफ्तारी हुई थी

बाबूबरही (मधुबनी), निज संवाददाता। बिहार के मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ गोलीकांड में आरोपी एएसआई चंद्रमोहन सिंह को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। बुधवार शाम को एसएसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए 12 विशेष टीमें जुटी हैं। इनमें चार टीमें नेपाल भी भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई को फांसी की सजा दिलाने को सभी कदम पुलिस उठा रही है।

इससे पहले मामले में एएसआई के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पहली प्राथमिकी डायल 112 में प्रतिनियुक्त एसआई राम मनोहर सिंह के आवेदन पर दर्ज हुई है। इसमें एएसआई चंद्रमोहन सिंह पर अपनी पिस्टल से ग्रामीणों पर फायरिंग करने, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। दूसरी प्राथमिकी मृतक अशोक यादव की पत्नी अस्मिता देवी के आवेदन पर दर्ज की गई है। दोनों आवेदनों में हत्या का आरोप लगाया गया है।

एसआई के आवेदन पर पहली प्राथमिकी प्राथमिकी के अनुसार, घटना दो नवंबर की रात करीब 11:53 बजे बलिराजगढ़ के धत्ता टोल में हुई। डायल 112 को सूचना मिली थी कि ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी को घर में बंद कर रखा है। सूचना के सत्यापन के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां अफरातफरी का माहौल था। चार लोग गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी पड़े थे।

ग्रामीणों के हवाले से दर्ज आवेदन में बताया गया है कि बलिराजगढ़ उत्खनन स्थल की सुरक्षा में तैनात एएसआई चंद्रमोहन सिंह धत्ता टोल स्थित एक महिला के घर में घुस गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घर में बंद कर दिया। एएसआई ने खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की और रोके जाने पर अपनी सर्विस पिस्टल से चार राउंड अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

इसमें अशोक यादव (45) की मौत हो गई, जबकि विजेंद्र यादव उर्फ विजुन यादव (55), धनिकलाल यादव (60) और फूलो देवी (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बाबूबरही सीएचसी में प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा। विजेन्द्र आईजीआईएमएस रेफर: गंभीर रूप से जख्मी विजेन्द्र यादव को डीएमसीएच से आईजीआईएमएस पटना रेफर किया गया है। वहीं, फूलो देवी का इलाज दरभंगा के एक निजी अस्पताल में हो रहा है।

तीसरे जख्मी धनिक लाल यादव का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में जारी है। विजेन्द्र यादव को गर्दन में गोली लगी है, जबकि फूलो देवी के पेट में और धनिक लाल यादव के पैर में गोली लगी है। एसएसपी ने बताया कि विजेन्द्र वं फूलो देवी की हालत में अब सुधार है। पुलिस प्रशासन की ओर से घायलों के लिए जरूरी रक्त की व्यवस्था कराई गई है। एसएसपी के अनुसार, एएसआई की गिरफ्तारी में सूचना देने वाले के लिए 25 हजार के इनाम की घोषणा की है। वहीं, डीएम आनंद शर्मा ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिला जज को सौंपी है।

तीनों जख्मी जिंदगी और मौत से जूझ रहे बलिराजगढ़ के गोलीकांड में एएसआई चंद्रमोहन सिंह की कथित फायरिंग में घायल तीनों लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीनों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, कृष्णदेव यादव की पत्नी फूलो देवी को दरभंगा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, वासुदेव यादव के पुत्र विजेंद्र यादव उर्फ विजुन यादव को आईजीआईएमएस पटना में भर्ती कराया गया है। गोवर्धन यादव के पुत्र धनिकलाल यादव मधुबनी में इलाजरत हैं। घटना के बाद घायलों को बाबूबरही सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया था।

गढ़ के अंदर व बाहर पसरा रहा सन्नाटा बलिराजगढ़ गोलीकांड के बाद ऐतिहासिक गढ़ परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। खनन स्थल की सुरक्षा के लिए बनाए गए पिकेट में फिलहाल एक भी जवान मौजूद नहीं है। घटना के बाद से पिकेट पूरी तरह खाली पड़ा है। बलिराजगढ़ में खुदाई कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पिकेट में शामिल जवान बलिराजगढ़ के पास संचालित अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिफ्ट थे। इसी सुरक्षा में प्रतिनियुक्त एएसआई चंद्रमोहन सिंह पर ग्रामीणों के बीच गोलीबारी करने का आरोप है।

इस घटना में अशोक यादव की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद से पिकेट की स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। पिकेट में न तो कोई जवान दिखाई दे रहा है और न ही गढ़ परिसर में सुरक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित होती दिख रही हैं।

गोलीकांड को लेकर तेजस्वी का दौरा आज बलिराजगढ़ गोलीकांड में जान गंवाने वाले अशोक यादव के परिजनों से मुलाकात करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पांच नवंबर को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बलिराजगढ़ पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मधुबनी स्थित पार्टी कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक भारत भूषण मंडल, प्रो. उमाकांत यादव और अरुण सिंह कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर दौरे की रणनीति तैयार की। बैठक में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और इस घटना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने पर चर्चा हुई।