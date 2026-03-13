पूर्णिया में ट्यूशन पढ़ाने निकले टीचर की बेरहमी से हत्या, आंखों को चाकू से गोदा
पूर्णिया जिले के कसबा में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले एक टीचर की हत्या कर दी गई। टीचर की आंख समेत कई जगहों पर चाकू से गोदा गया। फिर मारकर उसे मक्के के खेत में फेंक दिया गया।
बिहार के पूर्णिया जिले में एक ट्यूशन टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात कसबा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान मथोर गांव निवासी आबिद के रूप में हुई है। उसकी उम्र 44 साल थी। वह ट्यूशन पढ़ाने घर से निकला था, उसके बाद से गायब था। इसके बाद कमलपुर गांव में एक मक्के के खेत के अंदर उसकी लाश मिली। आबिद की हत्या निर्मम तरीके से की गई। हत्यारों ने उसकी आंख और शरीर के कई हिस्सों को चाकू से गोद दिया।
इस दिलदहलाने वाली बारदत से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आबिद बीते 20 सालों से अपने ससुराल में ही रहता था और गांव के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देता था। घटना की सूचना मिलते ही कसबा थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।
मृतक के ससुर अब्दुल गफ्फार ने बताया कि गुरुवार दोपहर आबिद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर से निकला था। देर शाम तक जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।
शुक्रवार सुबह उनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित कमालपुर गांव के शरीफ मक्के की खेत में सिंचाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने आबिद के शव को वहां पड़ा देखा। मक्के के खेत में देखा। इस बात की जानकारी उनके द्वारा मृतक के परिजन को दी गई।
आबिद के आंख सहित अन्य अंगों को चाकू से गोद दिया गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कसबा थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। ससुर के अनुसार आबिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
कसबा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन ने बताया कि शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए पूर्णिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्यों को इकठ्ठा करने में लगी हुई है। जांच के बाद ही हत्या के कारण स्पष्ट हो पाएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें