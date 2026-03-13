पूर्णिया में ट्यूशन पढ़ाने निकले टीचर की बेरहमी से हत्या, आंखों को चाकू से गोदा

पूर्णिया जिले के कसबा में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले एक टीचर की हत्या कर दी गई। टीचर की आंख समेत कई जगहों पर चाकू से गोदा गया। फिर मारकर उसे मक्के के खेत में फेंक दिया गया।

बिहार के पूर्णिया जिले में एक ट्यूशन टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात कसबा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान मथोर गांव निवासी आबिद के रूप में हुई है। उसकी उम्र 44 साल थी। वह ट्यूशन पढ़ाने घर से निकला था, उसके बाद से गायब था। इसके बाद कमलपुर गांव में एक मक्के के खेत के अंदर उसकी लाश मिली। आबिद की हत्या निर्मम तरीके से की गई। हत्यारों ने उसकी आंख और शरीर के कई हिस्सों को चाकू से गोद दिया।

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इस दिलदहलाने वाली बारदत से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आबिद बीते 20 सालों से अपने ससुराल में ही रहता था और गांव के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देता था। घटना की सूचना मिलते ही कसबा थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।

मृतक के ससुर अब्दुल गफ्फार ने बताया कि गुरुवार दोपहर आबिद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर से निकला था। देर शाम तक जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।

शुक्रवार सुबह उनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित कमालपुर गांव के शरीफ मक्के की खेत में सिंचाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने आबिद के शव को वहां पड़ा देखा। मक्के के खेत में देखा। इस बात की जानकारी उनके द्वारा मृतक के परिजन को दी गई।

आबिद के आंख सहित अन्य अंगों को चाकू से गोद दिया गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कसबा थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। ससुर के अनुसार आबिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।