महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किस बात पर रार, राजद-कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़े

संक्षेप: Bihar Election: सूत्रों के अनुसार इस पर जिच है कि कांग्रेस अपने कोटे से मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की पार्टी को समायोजित करे। पशुपति पारस की रालोजपा और झामुमो को राजद कोटे से सीटें मिलेंगी।

Wed, 15 Oct 2025 06:08 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
