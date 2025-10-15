Hindi NewsBihar Newstussle in Mahagathbandhan between rjd and congress over seat sharing in bihar election
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किस बात पर रार, राजद-कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़े
संक्षेप: Bihar Election: सूत्रों के अनुसार इस पर जिच है कि कांग्रेस अपने कोटे से मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की पार्टी को समायोजित करे। पशुपति पारस की रालोजपा और झामुमो को राजद कोटे से सीटें मिलेंगी।
Wed, 15 Oct 2025 06:08 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
