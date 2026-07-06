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बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में रार, राजद बोली- प्रत्याशी उतारेंगे; कांग्रेस ने कहा- सीट पर हमारा दावा..

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होंगे। इस अहम सीट पर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। राजद और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने दावे को मजबूत बता दिया है। 

बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में रार, राजद बोली- प्रत्याशी उतारेंगे; कांग्रेस ने कहा- सीट पर हमारा दावा..

बांकीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में रार की नौबत आ गई है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर का समर्थन करने की वकालत कर रही थी लेकिन अब कांग्रेस ने खुद इस सीट पर दावा ठोक दिया है। इधर महागठबंधन में सहयोगी और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतराने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में मची इस खींचतान पर जदयू और बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उपचुनाव से पहले RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पटना की बांकीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो राष्ट्रीय जनता दल इसपर अपना उम्मीदवार देगी। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग 44,000 वोट लाए थे। राष्ट्रीय जनता दल धरातल पर सबसे मजबूत और विपक्षी पार्टी है।

इधर कांग्रेस बांकीपुर सीट को लेकर अपनाे दावे को ज्यादा मजबूत बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर तो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है इसलिए कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। असित नाथ तिवारी ने कहा, ‘बांकीपुर सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उन्हें इसपर निर्णय लेना है। हमें अकेला निर्णय नहीं लेना है। अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत किए बांकीपुर सीट पर अपना दावा कर रहा है या उम्मीदवार की घोषणा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडिया गठंबधन से अलग है। वो बाकी दलों को महत्व नहीं दे रहा है। तो हम वैसे किसी सहयोगी को महत्व देने के लिए मजबूर नहीं हैं, विवश नहीं हैं। वहां हमारी मजबूत दावेदारी है।’

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बीजेपी और जदयू ने क्या कहा

महागठबंधन में मची रार पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि आपस की है। जनसुराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है। राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कह रही है। जिस महागठबंधन में नेता, नीति और नीयत पर ही सहमति नहीं है वो बीजेपी को क्या चुनौती देगी। इधर जदयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि तेजस्वी यादव तो यूरोप की यात्रा पर चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिरफुटव्वल चल रहा है।

बता दें कि बांकीपुर सीट पर अब तक राजद और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर बीजेपी से तीन चेहरे रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें अजय आलोक, प्रो. रणवीर नंदन और नील रतन घोष शामिल हैं। हालांकि, बांकीपुर में प्रत्याशी के नाम पर आखिरी मुहर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही लगाएंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन कई बार जीत का परचम लहरा चुके हैं।

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इस सीट पर बीजेपी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। प्रशांत किशोर ने इस सीट से खुद चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर यहां मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह सीट भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन के विधायक पद से इस्तीफा के कारण रिक्त हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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