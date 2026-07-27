राजद में भगदड़, अर्जुन राय बीजेपी में आए तो बोले बोले संजय सरावगी; नीतीश की मौजूदगी में मिलन

भाजपा में आते ही अर्जुन राय ने नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांध दिए। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भगदड़ मची है।

Arjun Rai joins BJP: पूर्व सांसद और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे अर्जुन राय ने सोमवार को विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया जब अर्जुन राय अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। रविवार को उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पार्टी में आते ही अर्जुन राय ने नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांध दिए। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भगदड़ मची है।

सदस्यता ग्रहण करने के बाद अर्जुन राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की परिकल्पना करती है और पूरे भारत में काम करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटवा कर देश को एक सूत्र में बांध दिया। इसी प्रकार बिहार के सीएम सम्राट चौधरी विकास की राजनीति करते हैं। वह अपराध से समझौता नहीं करते और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर जरूरी काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि राजद में स्थिति वैसी नहीं है। पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बने। वहां का वातावरण सूट नहीं कर रहा था। इसलिए बगैर किसी से मतभेद किए वहां से निकल गया। अब भाजपा की नीतियों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। राजनीति में रहने का मकसद भी यही है।

अर्जुन राय और उनके सहयोगियों को भाजपा की सदस्यता दिलाने के बाद संजय सरावगी ने राजद पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची है। उनकी पार्टी के सभी अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं। कई नेताओं ने बीजेपी पर भरोसा किया है। अर्जुन राय साफ सुथरी राजनीति करने वाले नेता हैं। इनके आने से उत्तर बिहार में भाजपा और भी मजबूत होगी। इनके कई समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सम्राट चौधरी के कामकाज से प्रभावित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां घुटन महसूस हो रही है। इससे भाजपा का परिवार मजबूत हो रहा है।