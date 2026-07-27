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राजद में भगदड़, अर्जुन राय बीजेपी में आए तो बोले बोले संजय सरावगी; नीतीश की मौजूदगी में मिलन

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा में आते ही अर्जुन राय ने नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांध दिए। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भगदड़ मची है।

संजय सरावगी के साथ भाजपा की सदस्यता लेते अर्जुन राय
संजय सरावगी के साथ भाजपा की सदस्यता लेते अर्जुन राय

Arjun Rai joins BJP: पूर्व सांसद और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे अर्जुन राय ने सोमवार को विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया जब अर्जुन राय अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। रविवार को उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पार्टी में आते ही अर्जुन राय ने नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांध दिए। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भगदड़ मची है।

सदस्यता ग्रहण करने के बाद अर्जुन राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की परिकल्पना करती है और पूरे भारत में काम करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटवा कर देश को एक सूत्र में बांध दिया। इसी प्रकार बिहार के सीएम सम्राट चौधरी विकास की राजनीति करते हैं। वह अपराध से समझौता नहीं करते और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर जरूरी काम करते हैं।

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उन्होंने कहा कि राजद में स्थिति वैसी नहीं है। पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बने। वहां का वातावरण सूट नहीं कर रहा था। इसलिए बगैर किसी से मतभेद किए वहां से निकल गया। अब भाजपा की नीतियों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। राजनीति में रहने का मकसद भी यही है।

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अर्जुन राय और उनके सहयोगियों को भाजपा की सदस्यता दिलाने के बाद संजय सरावगी ने राजद पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची है। उनकी पार्टी के सभी अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं। कई नेताओं ने बीजेपी पर भरोसा किया है। अर्जुन राय साफ सुथरी राजनीति करने वाले नेता हैं। इनके आने से उत्तर बिहार में भाजपा और भी मजबूत होगी। इनके कई समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सम्राट चौधरी के कामकाज से प्रभावित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां घुटन महसूस हो रही है। इससे भाजपा का परिवार मजबूत हो रहा है।

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बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। केसी सिन्हा, चेतना झांब जैसी हस्तियां भी भाजपा में जा चुकी हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कुछ नेता भी भाजपा में आ गए।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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