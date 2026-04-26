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पटना मेट्रो कॉरिडोर-टू: मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन के बीच मई तक टनल; कहां से कहां तक सुरंग

Apr 26, 2026 06:23 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Patna Metro: मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन होते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन के पहले तक लगभग 1800 मीटर में टनल तैयार होना है। इसमें मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन तक लगभग 705 मीटर में टनल तैयार होना है।

पटना मेट्रो कॉरिडोर-टू: मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन के बीच मई तक टनल; कहां से कहां तक सुरंग

पटना मेट्रो कॉरिडोर-टू में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन के बीच अगले माह तक पहला टनल तैयार हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा, तो दूसरा टनल जून में तैयार हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पहली टीबीएम राजेन्द्र नगर में रेल पटरी को पार कर गयी है। वहां से लगभग 150 मीटर खुदाई करते हुए टीबीएम राजेन्द्र नगर स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) अभी रेल पटरी को पार नहीं कर पाई है। इस टीबीएम को स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 350 मीटर में खुदाई करनी है। इन दोनों टीबीएम से ही राजेन्द्र नगर स्टेशन से मलाही पकड़ी के पहले तक टनल तैयार किया जाएगा, जो मलाही पकड़ी स्टेशन से एलिवेटेड मार्ग में जुड़ेगा।

मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन होते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन के पहले तक लगभग 1800 मीटर में टनल तैयार होना है। इसमें मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन तक लगभग 705 मीटर में टनल तैयार होना है। इसके लिए पटना मेट्रो द्वारा दो टनल बोरिंग मशीन से खोदाई की जा रही है। रेलवे से एनओसी नहीं मिलने के कारण पहली टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) ने 352.4 मीटर और दूसरी टीबीएम 264 मीटर खुदाई करने के बाद रुक गई थी। इसी कारण राजेन्द्र नगर स्टेशन तक टनल तैयार होने में देरी हुई। रेलवे से एनओसी मिलने के बाद काम चालू हो गया है।

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कॉरिडोर-टू में कहां से कहां तक सुरंग तैयार हुई

कॉरिडोर-टू में सबसे पहले मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय के बीच 1480 मीटर में टनल तैयार हुआ था। वहीं गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक 1450 मीटर में टनल तैयार कर लिया गया है। पटना विश्वविद्यालय से पीएमसीएच होते हुए गांधी मैदान तक 2302 मीटर में टनल तैयार होना है। इसमें पीएमसीएच तक टनल तैयार कर लिया गया है। वहीं पीएमसीएच से गांधी मैदान के बीच टनल तैयार करने के लिए खुदाई जारी है। जबकि मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर स्टेशन होते हुए मलाही पकड़ी तक टनल तैयार होते ही कॉरिडोर-टू का भूमिगत लाइन तैयार हो जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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