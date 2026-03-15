Patna Metro: मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच सुरंग की खुदाई शुरू

मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल होते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन के पहले तक 1800 मीटर में टनल तैयार होनी है, जिसमें मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल तक लगभग 705 मीटर में टनल तैयार होनी है।

पटना मेट्रो कॉरिडोर-टू में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए रेलवे ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को एनओसी दे दिया है। मोइनुल हक स्टेडियम से खुदाई प्रारंभ हुई थी, लेकिन राजेन्द्र नगर टर्मिनल के पहले रेलवे पटरी के समीप टनल तैयार करने के बाद एनओसी नहीं मिलने के कारण दिसंबर 2025 में ही निर्माण कार्य रुका हुआ था।

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मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल होते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन के पहले तक 1800 मीटर में टनल तैयार होनी है, जिसमें मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्र नगर टर्मिनल तक लगभग 705 मीटर में टनल तैयार होनी है। इसके लिए पटना मेट्रो की ओर से दो टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन एनओसी नहीं मिलने से पहली टीबीएम ने 352.4 मीटर और दूसरी टीबीएम ने 264 मीटर खुदाई करने के बाद टनल तैयार करने का कार्य रोक दिया था, जिसमें से पहली टीबीएम द्वारा 681 और दूसरी टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) द्वारा 705 मीटर में टनल तैयार करनी है। वहीं रेलवे से एनओसी मिलने के बाद पहली टीबीएम ने खुदाई शुरू कर दी है।

राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे बनानी है टनल मोइनुल हक स्टेडियम से टनल तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह टनल पटना-हावड़ा मेन लाइन की नीचे और राजेन्द्र नगर टर्मिनल के नीचे से पार करते हुए कंकड़बाग ओल्ड बाइपास के नीचे निर्माणाधीन राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। हालांकि, रेलवे के द्वारा भी राजेंद्र नगर स्टेशन को विकसित करने की योजना है। इसी कारण टनल की एलाइनमेंट क्या होगी और टर्मिनल को विकसित करने पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसको लेकर मंथन करने के बाद रेलवे ने एनओसी दिया। हालांकि राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का सीधा जुड़ाव राजेंद्र नगर टर्मिनल से भी किया जाना है।