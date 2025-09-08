तुम्हें इतना चाहता हूं, फिर भी ठीक से बात नहीं करती हो..., बिहार में छात्र ने सुसाइड नोट में क्या लिखा

छात्र के चाचा अशोक पाल ने बताया कि उसके पॉकेट से एक सुसाइड नोट पाया गया है। यह सुसाइड नोट एक लड़की के नाम से लिखा गया है कि तुम मुझे 20 दिन से टॉर्चर कर रही हो। इसी कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसके पर्स से उक्त लड़की का फोटो भी मिला है।

बिहार में एक छात्र ने प्यार में नाकाम होने पर आत्महत्या कर ली है। भोजपुर जिले के आरा शहर में नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मोहल्ला स्थित एक लॉज में स्नातक के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। उसका शव रविवार की दोपहर लॉज के कमरा नंबर 14 में पंखे से लटका मिला। खुदकुशी से पहले का छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है। उसमें पंखे से और गले में गमछा बांधे छात्र को रोते देखा जा रहा है। उसकी जेब से सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें प्रेमिका पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है।

मृत छात्र कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के अचरज लाल के टोला निवासी केशव पाल का 25 वर्षीय पुत्र राकेश उर्फ भोला सिंह है। वह स्नातक खंड दो का छात्र था और करीब तीन महीने से अनाइठ मोहल्ला स्थित एक लॉज में रहता था। नौकरी की तैयारी भी करता था। उसके पिता झारखंड के धनबाद में रह पिकअप चलाते हैं। इधर, खुदकुशी की घटना सामने आने से सनसनी मच गई।

सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह एवं नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद बंद कमरे को तोड़ कर उसके शव को नीचे उतरा गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से मामले की छानबीन कर रही है। सुसाइड नोट और छात्र के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। इसके लिए मोबाइल और सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है। पुलिस छात्र के मोबाइल के जरिए उसकी कथित प्रेमिका के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर रही है।

तुम्हें इतना चाहता हूं, फिर भी ठीक से बात नहीं करती हो... उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी करने के उद्देश्य से आरा के लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र ने प्रेम में असफल होने पर जान गंवा दी। छात्र के पास से बरामद सुसाइड नोट से प्रेमिका द्वारा उसे भाव नहीं दिये जाने व अपमानजनक व्यवहार के कारण खुदकुशी करने की बात सामने आ रही है। थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी के अनुसार. सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूं, इतना प्यार करता हूं। फिर भी तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो। ठीक से बात नहीं करती हो।

इधर, छात्र के चाचा अशोक पाल ने बताया कि उसके पॉकेट से एक सुसाइड नोट पाया गया है। यह सुसाइड नोट एक लड़की के नाम से लिखा गया है कि तुम मुझे 20 दिन से टॉर्चर कर रही हो। इसी कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसके पर्स से उक्त लड़की का फोटो भी मिला है। हालांकि उस लड़की से उसका कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसकी जानकारी उन्हें और उसके परिवार वाले को नहीं है।

बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्र ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया है। गले में गमछा बांध पंखे से लटकने से पहले उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में उसने कुछ कहा नहीं है। सिर्फ रोता नजर आ रहा है।

घर में कोहराम मचा इस घटना के बाद उसके घर में कोहराम मचा है।‌ बताया जा रहा है कि राकेश उर्फ भोला तीन बहन और दो भाइयों में छोटा था। उसके परिवार में बहन आरती, गुड़िया, कंचन व भाई राहुल पाल है। उसकी मां निर्मला देवी की मौत 2016 में बीमारी के कारण हो गई थी। अशोक पाल ने बताया कि उनका भतीजा राकेश उर्फ भोला आरा में करीब छह वर्ष से पढ़ाई करता था।