मोहनपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

जमुई, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में जमुई जिले के मोहनपुर थाना के ककनचोर स्थित काजू बगान मोड़ के समीप सोमवार की शाम छह बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइकसवार तीन फुटबॉल खिलाड़ियों को रौंद दिया। हादसे में दो खिलाड़ियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान सोनो थाना क्षेत्र के कसैया गांव निवासी तालो टुड्डू के 16 वर्षीय पुत्र दिनेश टुड्डू और पूरण मुर्मू के 20 वर्षीय पुत्र रवीन मुर्मू के रूप में हुई है। इसी गांव के रामजी मुर्मू का 20 वर्षीय पुत्र शिवशंकर मुर्मू इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

इधर सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजा गया है, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

मोहनपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है। फरार चालक की पहचान कर छापेमारी की जा रही है।

दो फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत से मातम मोहनपुर के ककनचोर स्थइत काजू बगान मोड़ के समीप सोमवार की शाम एक ट्रक ने बाइक सवार तीन फुटबॉल खिलाड़ियों को रौंद दिया। तीनों युवक खेल प्रेमी थे औऱ सोमवार को एक ही बाइक पर सवार होकर बरहट इलाके में फुटबॉल मैच खेलने गए थे। मैच समाप्त होने के बाद शाम ढलने पर तीनों अपने घऱ कसैया लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ककनचोर स्थित काजू बगान के घुमावदार मोड़ के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।