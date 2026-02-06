मौत बनकर दौड़ा ट्रक, तिलक समारोह से लौट रहे 10 लोगों को रौंदा; 2 की मौत पर मचा कोहराम
तिलक समारोह में खाना बनाने वाले 10 लोग एक टेंपो से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार कर रौंद दिया।
बिहार के सासाराम-चौसा पथ में सोनवर्षा मोड़ के समीप अनियंत्रित ट्रक ने टेंपो सवार बावर्ची और मजदूरों को रौंद दिया। जिसमें दो की मौत हो गई, जबकि महिला समेत पांच लोगों को गंभीर स्थिति में ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। तीन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सभी तिलक समारोह से लौट रहे थे। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतकों का शव परिजनों को सौंप दिया है। ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है।
मृतकों की पहचान कर ली गयी है। उनमें शिवसागर थाना क्षेत्र के भगवलिया निवासी राम अवदान पासवान के पुत्र महेंद्र पासवान, सरोज कुमार बैठा, पिता रामा मुनी बैठा के रूप में की गई है। जबकि गंभीर रूप से जख्मी रामसागर साह (बावर्ची), मनोज साह (बावर्ची), पिंटू यादव, मधु कमारी और रीना देवी को प्राथमिक इलाज के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सरस्वती देवी, कुसुम कुमारी और प्रियंका को प्राथमिक इलाज के बाद मुक्त कर दिया गया।
परिजनों ने बताया कि सभी पड़वलिया गांव में आयोजित तिलकोत्सव समारोह में खाना बनाकर 10 मजदूरों के साथ टेंपो से देर रात सासाराम लौट रहे थे। इस बीच सोनवर्षा मोड़ के समीप घटना हो गई। सड़क पर दौड़ रहे एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो के परखच्चे उड़ गए। घटना को अंजाम देकर चालक ट्रक को छोड़ फरार हो गया।
दुर्घटना के बारे में थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय ने बताया कि हादसे में डैमेज टेंपो और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। दोनों शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप दिया गया। शेष घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच जारी है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की अनुशंसा की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
