बिहार में ट्रेन पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, मुजफ्फरपुर जंक्शन से परिचालन ठप

संक्षेप:

हादसा का कारण क्या है? यह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। ओएचई के अधिक झुकने से यह हादसा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन से सभी दिशा के लिए परिचालन ठप है। यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंसे है। ठंड में परेशान भी हैं।

Jan 06, 2026 09:33 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर के पास एक हादसे की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। यहां माड़ीपुर के पास तड़के सुबह मोतिहारी की ओर जा रही मिलिट्री स्पेशल ट्रेन पर लोड ट्रक ओएचई (Overhead Equipment) से सट गया। बिजली के तारों से सटने की वजह से ट्रक में आग लग गई। इसके बाद ओएचई टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। ओएचई में विद्युत आपूर्ति बंद हो गया। इससे माड़ीपुर के पास रेलवे परिचालन ठप हो गया। इसकी सूचना पर रेलवे के तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ आरपीएफ जीआरपी की टीम भी पहुंची।

इससे पहले मिलिट्री स्पेशल ट्रेन पर सवार जवानों ने आग को खुद से अग्निशमन यंत्र से बुझाकर काबू में कर लिया। हादसे में ट्रक को ढकने वाला तिरपाल और कुर्सी ही सिर्फ जले हैं। हालांकि, करीब आधा घंटा तक मौके पर अफरातफरी मची रही। फिलहाल ओएचई दुरुस्त करने के लिए टीआरडी विभाग मौके पर पहुंच चुकी है और काम जारी है। मिलिट्री स्पेशल को डीजल इंजन लगाकर घटना स्थल से आगे किया गया है।

ट्रेनों के परिचालन पर असर

फिलहाल मुजफ्फरपुर नरकटियागंज इंटरसिटी और मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ही री शेड्यूल किया गया है। वहीं इस बीच कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 18 मिनट रुकी। इस बीच मेमो पर अप लाइन से इसे सुबह सात बजे निकला गया। अन्य ट्रेन को सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में रोक-रोक कर परिचालित की जा रही है।

इस संबंध में रेलवे की ओर से अधिक अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। हादसा का कारण क्या है? यह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। ओएचई के अधिक झुकने से यह हादसा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन से सभी दिशा के लिए परिचालन ठप है। यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंसे है। ठंड में परेशान भी हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
