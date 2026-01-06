बिहार में ट्रेन पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, मुजफ्फरपुर जंक्शन से परिचालन ठप
बिहार के मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर के पास एक हादसे की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। यहां माड़ीपुर के पास तड़के सुबह मोतिहारी की ओर जा रही मिलिट्री स्पेशल ट्रेन पर लोड ट्रक ओएचई (Overhead Equipment) से सट गया। बिजली के तारों से सटने की वजह से ट्रक में आग लग गई। इसके बाद ओएचई टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। ओएचई में विद्युत आपूर्ति बंद हो गया। इससे माड़ीपुर के पास रेलवे परिचालन ठप हो गया। इसकी सूचना पर रेलवे के तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ आरपीएफ जीआरपी की टीम भी पहुंची।
इससे पहले मिलिट्री स्पेशल ट्रेन पर सवार जवानों ने आग को खुद से अग्निशमन यंत्र से बुझाकर काबू में कर लिया। हादसे में ट्रक को ढकने वाला तिरपाल और कुर्सी ही सिर्फ जले हैं। हालांकि, करीब आधा घंटा तक मौके पर अफरातफरी मची रही। फिलहाल ओएचई दुरुस्त करने के लिए टीआरडी विभाग मौके पर पहुंच चुकी है और काम जारी है। मिलिट्री स्पेशल को डीजल इंजन लगाकर घटना स्थल से आगे किया गया है।
ट्रेनों के परिचालन पर असर
फिलहाल मुजफ्फरपुर नरकटियागंज इंटरसिटी और मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ही री शेड्यूल किया गया है। वहीं इस बीच कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 18 मिनट रुकी। इस बीच मेमो पर अप लाइन से इसे सुबह सात बजे निकला गया। अन्य ट्रेन को सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में रोक-रोक कर परिचालित की जा रही है।
इस संबंध में रेलवे की ओर से अधिक अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। हादसा का कारण क्या है? यह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। ओएचई के अधिक झुकने से यह हादसा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन से सभी दिशा के लिए परिचालन ठप है। यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंसे है। ठंड में परेशान भी हैं।