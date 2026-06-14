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बिहार में मलमास मेला से लौट रहे श्रद्धालुओं की टेंपो को ट्रक ने मारी टक्कर, बच्ची समेत 3 की दर्दनाक मौत; नेशनल हाईवे जाम

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, आशुतोष कुमार आर्य, नालंदा
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Bihar Road Accident: नालंदा के छबीलापुर में मलमास मेला से लौट रहे खुदागंज के श्रद्धालुओं की टेंपो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची समेत 3 की मौत हो गई और कई घायल हैं।

बिहार में मलमास मेला से लौट रहे श्रद्धालुओं की टेंपो को ट्रक ने मारी टक्कर, बच्ची समेत 3 की दर्दनाक मौत; नेशनल हाईवे जाम

Bihar Road Accident: बिहार के नालंदा जिले से बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। यहाँ छबीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक टेंपो और तेज रफ्तार ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह भयानक हादसा छबीलापुर के लोदीपुर गेट के समीप स्थित केके पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास उस समय हुआ, जब सभी श्रद्धालु राजगीर में चल रहे पवित्र मलमास मेला में कुंड स्नान और पूजा-अर्चना करने के बाद टेंपो पर सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो का अगला हिस्सा पूरी तरह परखच्चे में तब्दील हो गया और हाईवे पर चीख-पुकार मच गई।

खुदागंज के कोचरा गांव के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त टेंपो पर सवार सभी पीड़ित खुदागंज थाना क्षेत्र के कोचरा गांव के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। रविवार को यह पूरा परिवार और ग्रामीण राजगीर मलमास मेला का कुंड स्नान कर पुण्य कमाकर खुशी-खुशी घर लौट रहे थे, लेकिन केके पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी टेंपो को बेरहमी से रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक महिला, एक पुरुष और एक मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई। वहीं टेंपो में फंसे अन्य सात से आठ लोग लहुलुहान होकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पेट्रोल पंप पर ट्रक छोड़कर चालक फरार

हादसे की खबर जैसे ही खुदागंज और छबीलापुर इलाके में फैली, वैसे ही स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया और ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी व मृतकों के परिवारों को उचित सरकारी मुआवजा देने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। हंगामे की सूचना मिलते ही राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने-बुझाने की कवायद में जुट गए। दूसरी तरफ, घटना को अंजाम देने के बाद शातिर ट्रक चालक वाहन को पास के ही एक पेट्रोल पंप पर खड़ा करके मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर चालक की तलाश तेज कर दी है। छबीलापुर थानाध्यक्ष ने तीन मौतों की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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