पटना के बिहटा में ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो को उड़ाया, 5 लोगों की मौत; तीन घायल

संक्षेप:

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्य मनेर में उर्स मेला घूमने गए थे। सुबह के वक्त सभी एक ऑटो से वापस लौट रहे थे। तब ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई।

Feb 01, 2026 07:42 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां यात्रियो से भरी ऑटो को एक ट्रक ने उड़ा दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में तीन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। सभी लोग भोजपुर जिले के रहने वाले हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्य मनेर में उर्स मेला घूमने गए थे। सुबह के वक्त सभी एक ऑटो से वापस लौट रहे थे। तब ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक, मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं।

सुबह-सुबह हुए इस भीषण सड़क हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि कुछ मृतक ऑटो में फंस गए थे जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। जिन तीन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनमें 2 बच्चे भी हैं।

