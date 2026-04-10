ट्रक ने दारोगा की बाइक को कुचला, 2019 बैच के अफसर की AIIMS में मौत; 2025 में शादी हुई थी

सब इंस्पेक्टर मनु कुमार अपनी बाइक से अरवल जा रहे थे। इसी क्रम में रामपुर थाना क्षेत्र के सुखी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टक्कर मार दी। पटना एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

बिहार के अरलवल जिले में सड़क हादसे में एक दारोगा की दर्दनाक मौत हो गई। हैदराबाद से बेलखारा स्टेट हाइवे 68 पर सुखी विगहा के समीप गुरुवार को बाइक से जा रहे एक दारोगा को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 2019 बैच के दारोगा मनु कुमार (31 वर्ष) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक दारोगा रोहतास के डुमरी गांव के रहने वाले थे। वे वर्ष 2022 से अरवल जिले में पदस्थापित थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। उनकी मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गयी।

मिली जानकारी के शहरतेलपा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर मनु कुमार अपनी बाइक से अरवल जा रहे थे। इसी क्रम में रामपुर थाना क्षेत्र के सुखी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में मोनू कुमार को सदर अस्पताल लाया गया जहां पर सदर अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद विशेष इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल सदर अस्पताल पहुंचे और एंबुलेंस से पटना भेजा गया। लेकिन पटना एम्स पहुंचते ही उनकी मौत हो गयी।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मृतक मनु कुमार शहर तेलपा थाना में एसआई पद पर कार्यरत थे। वे शहर तेलपा थाना से आवश्यक कार्य के लिए अरवल कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसे की खबर उनके परिजनों को दे दी गयी है। मनु कुमार 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। अरवल जिले में 2022 में आए थे। वे इसके पहले मेहंदिया थाना थाने में कार्यरत थे। वे काफी जांबाज पुलिस पदाधिकारी थे। रामपुर चौरम थानाध्यक्ष बैरिस्टर राम ने बताया कि ट्रक नियंत्रित होकर अरवल की ओर से आ रहा था। इसी क्रम में सब इंस्पेक्टर मनु कुमार की मोटरसाइकिल में सीधा टक्कर मार दिया है। जिससे उनकी मौत हो गयी।