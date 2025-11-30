Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTruck crushed five people on national highway 27 motihari
बिहार के मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को रौंद डाला, कई घायल; NH पर हंगामा

संक्षेप:

Sun, 30 Nov 2025 02:19 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाइवे -27 के कोटवा दीपउ मोड़ पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने यहां हंगामा किया है और नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एनएच पर जाम लगा देने की वजह से यहां से गुजर रही वाहनों के पहिये थम गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड को तोड़ते हुए सर्विस लेन में घुस गई। इसके बाद ट्रक ने पहले ऑटो और फिर 2-3 मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई औऱ करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह इलाका कोटवा थाना क्षेत्र में पड़ता है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी यहां पहुंची थी। लेकिन हादसे के बाद नाराज लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और फिर जमकर हंगामा किया। यह भी कहा जा रहा है कि नाराज लोगों ने पुलिस की नहीं सुनी।

ट्रक के ड्राइवर के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आए दिन इस चौक पर सड़क हादसे होते हैं। नाराज लोगों ने इस हादसे के बाद पुलिस का भी जमकर विरोध किया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
