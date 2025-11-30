बिहार के मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को रौंद डाला, कई घायल; NH पर हंगामा
बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाइवे -27 के कोटवा दीपउ मोड़ पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने यहां हंगामा किया है और नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एनएच पर जाम लगा देने की वजह से यहां से गुजर रही वाहनों के पहिये थम गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड को तोड़ते हुए सर्विस लेन में घुस गई। इसके बाद ट्रक ने पहले ऑटो और फिर 2-3 मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई औऱ करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह इलाका कोटवा थाना क्षेत्र में पड़ता है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी यहां पहुंची थी। लेकिन हादसे के बाद नाराज लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और फिर जमकर हंगामा किया। यह भी कहा जा रहा है कि नाराज लोगों ने पुलिस की नहीं सुनी।
ट्रक के ड्राइवर के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आए दिन इस चौक पर सड़क हादसे होते हैं। नाराज लोगों ने इस हादसे के बाद पुलिस का भी जमकर विरोध किया है।